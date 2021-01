Rencontre avec le prolifique musicien Stephan Moccio

L’auteur-compositeur-interprète Stephan Moccio a fait paraître un album instrumental il y a quelques mois qui cumule à ce jour près de 100 millions d'écoutes.

Le prolifique musicien est derrière certaines des chansons les plus populaires d’artistes internationaux reconnus comme A New Day et Courage de Céline Dion et Wrecking Ball de Miley Cyrus.

Après ses nombreuses collaborations, il a senti le besoin de se concentrer sur l’instrumental. «Je voulais retourner à la simplicité parce que ma vie était tellement compliquée», a-t-il expliqué en entrevue à LCN en direct de Los Angeles.

Il a pris du temps pour lui pour écrire et jouer au piano. Grâce aux différentes plateformes en ligne, il voit un besoin de créer de la musique instrumentale. «Les gens ont besoin de ça», a-t-il dit.

«Je voulais vraiment produire de la musique qui est très introspective, qu’on pouvait s’entendre, s’écouter et se concentrer. On peut lire, faire la cuisine ou se reposer», a ajouté M. Moccio.

Même s’il semble étonnant de pouvoir trouver un lien entre les succès pop et ses pièces instrumentales, Stephan Moccio assure qu’il s’agit seulement de faire preuve de simplicité.

«Mes mélodies pop qui sortent de mes doigts, on pourrait presque entendre ça sur mon album instrumental. On n'est pas trop loin; on pense que ce sont deux extrêmes, mais de la belle musique pop, c’est une musique qui a beaucoup de mélodies», a précisé l’artiste.