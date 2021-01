Ski de fond: Un même classement, deux journées différentes

Les deux relais canadiens présents à la Coupe du monde de ski de fond de Lahti ont tous les deux fini neuvièmes, mais dans des contextes bien différents, dimanche, en Finlande. Si la formation féminine a pu faire sa course comme prévu, la préparation du relais masculin a été chamboulée par un faux résultat positif à un test de COVID-19 d’un de ses membres.

«La journée a vraiment mal commencé, mais heureusement, c’était un faux positif, a commenté Antoine Cyr, deuxième relayeur canadien. En Finlande, la santé publique est vraiment bien organisée et nous avons eu le feu vert très rapidement. Disons que ç’a été un matin en montagnes russes d’émotions et ensuite, ç’a été une dure journée sur les skis pour toute l’équipe! C’est une journée à mettre derrière nous.»

Alors que les farteurs canadiens étaient en train de ranger leur équipement, ils ont dû ressortir leur équipement à la hâte afin que Graham Ritchie, Antoine Cyr, Philippe Boucher et Russell Kennedy puissent être en piste.

«Juste d’avoir des skis compétitifs sur la ligne, c’était tout un exploit. Nous sommes heureux juste de pouvoir courser en santé», a poursuivi le Gatinois, notant au passage la belle prestation de son coéquipier Boucher de Lévis.

Une fois en piste, les Canadiens ont été doublés au deuxième des trois tours du dernier relais.

«Selon moi, nous n’aurions pas dû nous faire sortir et nous avions assez de temps pour finir le tour, mais bon, c’est la décision du jury», a conclu Cyr.

L’équipe Norvège 1 s’est imposée devant Finlande 1 et Russie 2. Onze équipes étaient inscrites.

Fluctuations au classement

Au relais féminin 4x5 km, l’équipe canadienne formée de Katherine Stewart-Jones, Dahria Beatty, Cendrine Browne et Maya MacIsaac a connu de bons moments, mais cela n’a pas suffi pour se traduire au classement où elle a fini en neuvième place à un peu plus de 4 minutes du quatuor norvégien. La Suède termine deuxième à une quarantaine de secondes et le bronze est allé à Finlande 1 qui a accusé une minute de retard sur les gagnantes.

Stewart-Jones, de Chelsea, a placé le Canada en septième place après son relais. Ensuite, Beatty a glissé de deux places au classement avant de passer le relais à Browne qui a été la cinquième plus rapide des troisièmes relayeuses.

«On a vraiment eu un bon premier relais avec Katherine qui a réussi à s’accrocher aux meneuses pendant quand même longtemps. Ensuite, Dahria avait des skis un peu plus lents et elle n’a pu rester avec l’Allemande. Elle m’a donné le relais en même temps que l’équipe Russie 2, alors mon objectif était de distancer la skieuse de la Russie», a mentionné Browne.

La fondeuse a passé le témoin à MacIsaac en huitième place avec une avance d’une quarantaine de secondes sur Russie 2, sauf que MacIsaac a glissé d’un rang à la ligne d’arrivée.

«Je suis satisfaite de mon relais et j’ai vraiment tout laissé sur la piste. C’était un bon 5 kilomètres pour moi», a poursuivi celle qui avait fini 27e place au skiathlon de samedi malgré une chute.