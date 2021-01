«L’inconnu de la forêt»: sur les traces de Naomi

Auteur de quantité de best-sellers, l’Américain Harlan Coben explore le thème de la disparition dans son nouveau thriller, L’inconnu de la forêt. Dans ce roman au rythme soutenu, à plusieurs facettes, un solitaire au passé mystérieux doit mettre toutes ses ressources à profit pour retrouver une ado portée disparue. La disparition de Naomi, en effet, pourrait entraîner des conséquences désastreuses, à grande échelle.

Wilde, personnage important de cette histoire, est un homme au passé chargé de mystère. Il avait été retrouvé dans la forêt à un très jeune âge et personne n’a jamais pu avoir de traces de sa famille. Il a grandi dans une famille d’accueil, s’est créé d’autres liens comme il a pu.

Maintenant dans la trentaine, Wilde n’a jamais trouvé d’où il venait ni pourquoi il s’était retrouvé seul dans la forêt. Il est resté solitaire et vit en ermite dans sa mini-maison écolo, en bordure d’une petite ville.

Lorsque Naomi, une ado mal-aimée et solitaire, rejetée et maltraitée par ses pairs, est portée disparue, l’avocate à succès Hester Crimstein – une avocate audacieuse qui anime sa propre émission de télé et qui n’a peur de rien – fait appel à Wilde.

Dans les bois

En entrevue, Harlan Coben explique qu’il a eu le déclic pour cette nouvelle intrigue en voyant un petit garçon de 5-6 ans courir seul dans un sentier alors qu’il faisait un peu de randonnée (une activité qu’il n’aime pas particulièrement, révèle-t-il).

« Je me suis demandé ce qui pouvait bien arriver si ce petit garçon avait toujours vécu dans les bois. S’il avait trouvé de la nourriture dans des chalets et n’avait pas de famille. Et qu’arriverait-il si, 30 ans plus tard, on ne savait toujours pas ce qui s’est passé ? De quoi aurait-il l’air ? Et qu’arriverait-il si des jeunes étaient portés disparus en forêt et qu’on lui demandait de les retrouver ? »

Intimidation et disparition

Le personnage de Naomi, la jeune fille mal-aimée, victime d’intimidation, est particulièrement intéressant. Elle est vraiment passée à tabac par des enfants de familles riches qui se croient tout permis. Et puis elle disparaît. Wilde se lance à sa recherche... et il a plusieurs raisons de le faire.

« Souvent, dans mes romans, j’explore le destin de personnages qui vivent quelque chose d’universel. Nous avons tous vécu certaines expériences. Dans chaque école, dans chaque classe, dans chaque niveau, il y a toujours un jeune qui en arrache. On se demande comment il fait pour mettre un pied devant l’autre, considérant tout ce qu’il a traversé. J’ai ensuite commencé à observer comment nous, nous réagissons face à cela. Le sentiment de culpabilité que nous vivons. »

« C’est le genre de questions que je me pose 100 fois au cours de l’écriture d’un roman : réfléchir à des choses qui me sont arrivées, à des événements auxquels d’autres personnes ont fait face. Et j’essaie d’intégrer ces éléments dans mon histoire, de façon à ce que le lecteur s’identifie à Naomi. Soit vous avez été une Naomi, soit vous avez vu quelqu’un qui était comme elle. »

Hester est de retour

Harlan Coben s’est bien amusé à développer le personnage de Hester. « Hester apparaît dans au moins 20 romans, mais elle n’avait que des petits rôles. Elle a été jouée par Natalie Baye dans le film Tell No One (Ne le dis à personne). »

« J’ai toujours voulu développer ce personnage davantage et c’est ce que je fais dans L’inconnu de la forêt. C’est une avocate dure qui a un côté comique et j’avais envie de montrer son histoire familiale, sa vie privée. Je la trouve amusante. Elle est brillante. Elle n’est pas grande de taille, mais elle a toute une personnalité. »

Harlan Coben vit dans le New Jersey avec sa femme et leurs quatre enfants.

Il est diplômé en sciences politiques du Amherst College.

Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma ou en miniséries, dont Ne le dis à personne, Plusieurs d’entre eux, Une chance de trop et Juste un regard.

Il écrira une suite à L’inconnu de la forêt.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Comment fait-elle pour survivre ?

Comment arrive-t-elle à supporter ce calvaire quotidien ?

Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année.

Elle se tient au milieu des autres élèves, l’œil fixe, vitreux, dénué d’expression. Son visage est de marbre, un masque. Elle ne tourne pas la tête, ne bouge pas du tout.

Elle regarde droit devant elle.

Elle est entourée de ses camarades de classe, dont Matthew, mais elle ne se préoccupe pas d’eux. »