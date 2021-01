Trump a plus parlé avec la Corée du Nord qu’avec les Européens, déplore Charles Michel

Le président du Conseil européen Charles Michel a déploré dimanche que l’ex-président américain Donald Trump ait « plus parlé avec la Corée du Nord qu’avec les Européens », anticipant un dialogue pas forcément toujours « convergent » mais « plus respectueux » avec son successeur Joe Biden.

« Les dernières années ont abîmé la relation entre l’Europe et les États-Unis. Ce n’est malheureusement pas une boutade, le précédent président a plus parlé avec la Corée du Nord qu’avec les Européens », a déclaré Charles Michel dans « Le Grand Rendez-vous » de la radio française Europe 1, la chaîne CNEWS et du quotidien Les Échos.

« Je pense qu’avec Joe Biden on a la perspective d’un dialogue plus normal, plus respectueux. On a la perspective aussi, sur plusieurs projets importants pour nous, le climat par exemple, d’avoir une alliance objective forte », a-t-il poursuivi.

« Mais en même temps, je suis très réaliste (...) L’impact sur le plan intérieur de Donald Trump n’a pas disparu avec la prestation de serment de Joe Biden » le 20 janvier, a relevé le président du Conseil européen.

Le commerce, la relation avec la Chine de même « peut-être » que la régulation des grandes sociétés de l’internet (les « GAFA ») sont « des sujets pour lesquels on n’aura pas spontanément des positions concordantes », a pointé Charles Michel.

« Mais il y aura au moins un espace pour un dialogue, pour l’échange d’arguments, pour plus de bon sens, pour plus de rationalité », a-t-il estimé.

L’UE a invité le nouveau président américain à un sommet européen extraordinaire, qui pourrait se tenir en parallèle à celui de l’OTAN. Les dates restent encore à fixer et dépendront de l’évolution de la pandémie de Covid-19.