Tyler Myers estime avoir été propre avec Joel Armia

Le défenseur des Canucks de Vancouver Tyler Myers est revenu, dimanche, sur la mise en échec qu’il a servie à Joel Armia jeudi, indiquant qu’il considérait son jeu tout à fait légal.

En troisième période, lorsque le pointage était de 6 à 3 à l'avantage du Canadien de Montréal, Myers a frappé Armia à la tête près de la baie vitrée en zone neutre. Le Finlandais n’a jamais vu venir le coup et a subi une commotion cérébrale.

Si Myers a écopé d’une pénalité majeure après la séquence, la Ligue nationale de hockey (LNH) avait ensuite décidé de ne pas lui donner de sanction supplémentaire. Conséquemment, il a dû se défendre dans un furieux combat aux poings contre Joel Edmundson, samedi.

«Je pense que c’était une mise en échec très propre, a dit Myers en vidéoconférence, dimanche. On pourrait faire valoir le fait que ce n'était pas nécessaire compte tenu du pointage, mais je n’avais aucune intention de blesser Joel. L’explication donnée par la LNH était juste. Je ne pense certainement pas que c’était un coup à la tête.»

Des ennuis

Quoi qu’il en soit, les Canucks ont perdu deux de leurs trois duels consécutifs contre le Tricolore, et cette mise en échec est bien loin d’être au cœur des discussions à l’interne. Le club n’a en effet récolté que quatre points en sept parties en vertu d’une fiche de 2-5-0.

«C'est frustrant de ne pas obtenir ces victoires, a dit l’attaquant Bo Horvat. Nous avons de nouveaux gars, de jeunes gars qui arrivent et [qui n’ont pas eu] beaucoup de temps d'entraînement et de match préparatoire. Ça prend du temps. Avec une saison courte, nous savons que nous devons lancer le bal et trouver des moyens de gagner.»

Les Cancuks auront l’occasion de remettre les pendules à l’heure avec la visite des Sénateurs d’Ottawa pour une série de trois rencontres à compter de lundi. Le club de la capitale nationale est le seul classé derrière les Canucks dans la section Nord.