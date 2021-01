Un weekend ensoleillé, mais glacial

Les Montréalais ont enfin pu troquer la grisaille et la neige des derniers jours pour du soleil, mais au prix d’une des journées les plus glaciales depuis le début de l’hiver.

Dimanche matin, le mercure a chuté jusqu’à -17,6 °C dans la métropole et ses environs, faisant de Montréal et ses environs l’un des points les plus froids de la vallée du Saint-Laurent. Seule la vague de froid du 15 au 19 décembre dernier avait permis d’atteindre un mercure encore plus bas cet hiver, jusqu’à -17,9 °C, montrent les données d’Environnement Canada.

Il faisait légèrement plus chaud à Québec, où le thermomètre a cessé de baisser à -15,6 °C.

Cependant, la fin de semaine a été marquée par de bonnes rafales de vent qui ont eu le don de congeler les os des Québécois assez aventureux pour mettre le nez dehors. En considérant le refroidissement éolien, la température avoisinait les -30 degrés à Montréal et -27 degrés à Québec en début de matinée, juge Environnement Canada.

Question de se consoler, les citadins congelés peuvent regarder du côté de Rouyn-Noranda, qui pouvait se targuer d’être le point le plus froid du Québec dimanche matin, avec un mercure qui a chuté jusqu’à -29,6 °C.

Rappel de l’immensité du territoire québécois, certains habitants de la Belle Province trouvaient malgré tout le moyen de voir la neige fondre sous leurs yeux dimanche. C’était notamment le cas des habitants de Sept-Îles, le point le plus chaud du Québec, où la température atteignait 1,7 °C vers 9 h.