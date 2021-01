Fous de leur patinoire: une surface glacée dans son verger

Le producteur du gin de Guy Lafleur s’est aménagé une patinoire sur l’étang du verger qui sert à irriguer les pommes de l’endroit.

C’est une tradition depuis une quinzaine d’années pour François Pouliot et sa conjointe Stéphanie Beaudoin, du Verger Hemmingford, mais en cette année de pandémie et de production du gin du Démon blond, la patinoire extérieure sur leurs terres prend tout son sens.

Photo courtoisie

«Guy Lafleur, c’est notre héros national, on a une patinoire, on joue au hockey, ça fait partie de nous, tout se tient et on partage le même héritage», lance Mme Beaudoin qui peut compter sur l’aide de deux fidèles employés du Verger, Mario Dauphinais et Mike Doiron, pour entretenir la glace. Ils arrosent la glace via un réservoir d’eau tiré par un tracteur.

«La patinoire fait plaisir à tout le monde. On est en campagne et tout le monde tripe. Quand on peut inviter des amis et de la famille, avec les parties de hockey, ça donne de beaux moments. Quand la glace est gelée et qu’il fait beau soleil, il n’y a rien de plus merveilleux», souligne-t-elle.

Sa fille de 19 ans, Olivine, et elle profitent du confinement actuel pour améliorer leurs techniques sur la surface glacée d’environ 30 pi par 80 pi. Ces moments mère-fille sont aussi une belle façon de faire de l’activité physique au grand air.

«Avec Olivine, on se fait des passes, on se pratique et on se fait des exercices, c’est drôle. La patinoire est devenue notre soupape pour faire de l’exercice.»