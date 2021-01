Vous êtes Québécois, oui ou non?

La police a encore dû intervenir à Outremont parce qu’il y avait encore des dizaines de juifs hassidiques qui bravaient encore les consignes sanitaires en se réunissant.

Visiblement, certaines personnes au sein de cette communauté se foutent totalement de la loi.

La pandémie ? Où ça, la pandémie ?

Elle ne nous touche pas, nous sommes protégés par notre dieu !

Sous une cloche

Les écoles doivent fermer ? On s’en fout, on continue d’envoyer nos enfants à l’école !

(« Nous croyons non seulement être en droit, mais également avoir le devoir de garder nos écoles ouvertes pour le bien des enfants de nos communautés », a dit le porte-parole du Conseil des juifs hassidiques du Québec le 5 janvier.)

Les lieux de culte ne peuvent ouvrir leurs portes ? On s’en fout, on continue de fréquenter la synagogue !

Les rassemblements sont interdits ? On s’en fout, on continue de se réunir afin de faire le shabbat !

On a l’impression que ces gens ne vivent pas au Québec, mais sous une cloche de verre.

Parmi nous, mais à part. « Les lois ? Mais quelles lois ?

Les seules lois qui importent pour nous sont les lois divines ! »

Un racisme « acceptable »

Il y a quelques années, j’habitais Outremont.

Mes voisins, des juifs sépharades adorables avec qui j’avais lié des liens d’amitié (nous sommes allés célébrer shabbat avec tous les membres de leur famille et ils nous ont gentiment invités à assister à la bar-mitsvah de leur fils aîné), nous ont annoncé qu’ils déménageaient.

La maison qu’ils louaient avait été achetée par une famille hassidique qui devait s’y installer.

Deux semaines, un mois, deux mois – les nouveaux propriétaires n’arrivaient toujours pas...

« Coudonc, que se passe-t-il ? Nos nouveaux voisins vont-ils arriver bientôt ? demandai-je un jour à l’agente immobilière qui leur avait vendu la maison.

— Finalement, non, ils ont décidé de ne pas habiter la maison, car ils trouvent qu’il n’y a pas suffisamment de juifs hassidiques sur cette rue. »

Imaginez un Québécois blanc et catholique qui dirait : « Je ne déménagerai pas dans tel quartier, car je trouve qu’il y a trop de Juifs (ou trop de Noirs)... »

Il y a un mot qu’on utiliserait pour définir un tel comportement : racisme.

Mais c’étaient des juifs hassidiques. Alors il ne fallait pas le prendre personnel.

« Vous savez, les membres de cette communauté aiment se regrouper pour fêter, leurs enfants jouent ensemble... »

Je m’excuse, mais mon fils jouait avec ses amis juifs. C’est même une jeune fille juive qui le gardait quand on sortait, ma femme et moi.

Une fille brillante, rigolote, sympathique...

Mais c’étaient des sépharades. Pas des hassidiques, qui vivent entre eux.

Droits et devoirs

Vous savez ce que j’aimerais dire aux juifs hassidiques – et à tous les autres Québécois, quelle que soit leur race et leur religion – qui se foutent des consignes sanitaires et qui refusent systématiquement, pour des raisons religieuses ou idéologiques, de respecter les règles ?

« Vous vous foutez de la société québécoise ? Vous ne vous considérez pas comme des citoyens à part entière du Québec ? Parfait ! Alors, donnez-moi votre carte d’assurance-maladie. Vous ne pouvez pas être Québécois seulement quand ça vous arrange...

« La citoyenneté n’implique pas que des droits, elle implique aussi des devoirs. »