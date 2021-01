Adonis à Québec

Voilà c’est fait. Depuis le 21 janvier, le premier Marché Adonis de Québec a ouvert ses portes dans le plus grand respect des recommandations émises par le gouvernement du Québec. Située tout près des Galeries de la Capitale, au 1700 rue Bouvier, la nouvelle succursale accueille ses clients dans un environnement des plus sécuritaires. D’une superficie de plus de 48 500 pieds carrés, ce supermarché, avec plus de 34 000 produits variés, dont plus de 2600 du Québec, a été rendu possible grâce à un investissement de près de 13 M$. Ce nouveau magasin est le 15e de la chaîne et permet l’embauche de quelque 200 personnes.

Généreux partenariat

Photo courtoisie

La Fondation du CHU de Québec m’annonce la contribution remarquable d’un duo de partenaires engagés, Umano Medical et Groupe Acier Picard. Les deux entreprises ont généreusement offert trois lits d’hôpital, extensibles en largeur et permettant aux parents d’un enfant en fin de vie de profiter des derniers instants à ses côtés. Le lit OOK SNOW ALL est d’ailleurs le premier lit d’hôpital à usage certifié pour deux personnes. Il permet ainsi au patient de bénéficier de la proximité d’un proche, un avantage inestimable en contexte de fin de vie. Ces dons en matériel, d’une valeur totalisant plus de 76 800 $ contribueront grandement à l’humanisation des soins offerts aux jeunes patients du Centre mère-enfant Soleil (CMES) du CHU de Québec-Université Laval. Sur la photo, la Dre Julie Laflamme, pédiatre, et Andrée-Anne Bussières, infirmière en soins palliatifs pédiatriques, posent fièrement avec le lit OOK SNOW ALL.

Somme record

Photo courtoisie

La campagne de financement « La Guignolée 2020 » de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de la Capitale-Nationale et Chaudière- Appalaches a atteint une somme record de 870 000 $ en plus de ramasser des milliers de denrées et de jouets récoltés. La très grande générosité des gens a permis de combler les paniers de Noël de plus de 3000 familles démunies de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches, de préciser le porte-parole de la Guignolée 2020, Jean-Yves Duclos (photo), député de Québec. Rappelons que la Guignolée est la source principale de financement de la SSVP, qui aide les gens tout au long de l’année en nourriture, vêtements, ameublements, et fournitures scolaires, etc.

Anniversaires

Photo courtoisie

René-Charles Dion Angelil (photo), fils de Céline Dion et René Angelil, 20 ans... Andrée Watters, chanteuse rock (country-rock), 38 ans... Alicia Keys, chanteuse américaine, 40 ans... Charlène Lynette Wittstock, son Altesse sérénissime la Princesse Charlène de Monaco, princesse consort, 43 ans... Mario Brunetta, ex-gardien de but de la LNH (1987-90) Nordiques), technicien en architecture, 54 ans... Chris Chelios, ex-défenseur de la LNH, avec le Canadien de 1983 à 1990, 59 ans... Claude Mailhot, commentateur au Réseau des sports (RDS), 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 janvier 2011 : Audrey Best (photo), 50 ans, l’ex-épouse de Lucien Bouchard... 2018 : Tommy Banks, 81 ans, pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, compositeur, personnalité de la télévision et sénateur canadien... 2017 : Benoît Aubin, 68 ans, journaliste émérite et chroniqueur au Journal de Québec et Journal de Montréal... 2017 : Mary Tyler Moore, 80 ans, actrice américaine The Mary Tyler Moore Show... 2017 : Marcel Prudhomme, 82 ans, ex-sénateur et ex-député de la circonscription de Saint-Denis... 2017 : Luc Le Blanc, 63 ans, maire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick... 2016 : Denise Duval, 94 ans, soprano française... 2015 : Demis Roussos, 68 ans, chanteur grec... 2014 : Vincent Joly, 83 ans, annonceur à Radio-Canada Québec... 2013 : Martial Asselin, 88 ans, avocat, sénateur et homme politique québécois... 2013 : Normand Corbeil, 56 ans, compositeur québécois... 2013 : John Wood, 62 ans, kayakiste canadien, médaillé d’argent olympique en 1976... 2006 : Claude Gosselin, homme d’affaires de Lévis... 1990. Ava Gardner, 67 ans, actrice surnommée la plus belle femme au monde à Hollywood.