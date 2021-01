Baseball majeur: vers un report des camps d’entraînement?

Plusieurs équipes du baseball majeur pourraient voir leur camp d’entraînement être repoussé de quelques semaines en raison du nombre élevé de cas de COVID-19 dans l’État de l’Arizona.

Dans un communiqué envoyé à l’endroit du commissaire des ligues majeures Rob Manfred, lundi, les représentants de la Ligue des cactus et les autorités de l’Arizona offrent de repousser de près d’un mois le début des activités des 15 équipes concernées.

«En raison de l’état actuel de la pandémie dans le comté de Maricopa – qui compte sur l’un des taux d’infection les plus élevés au pays –, nous pensons qu’il serait sage de repousser la tenue des camps d’entraînement pour permettre à la situation de s’améliorer, peut-on y lire. Nous prenons cette prise de position en nous basant sur les données de l’institut de statistique sur la santé publique de l’Université de Washington, qui prévoit une grande baisse de cas d’infection en Arizona à la mi-mars.»

Cette étude de l’université basée à Seattle prévoit en moyenne plus de 9000 nouveaux cas quotidiennement en Arizona à la moitié du mois de février et trois fois moins un mois plus tard.

«Nous comprenons que toutes les décisions concernant le report des activités ne peuvent être prises unilatéralement par les autorités du baseball majeur. En tant que meneur chargé de protéger la santé publique et en tant que partenaire de longue date pour la tenue des camps d’entraînement, sachez que nous sommes unis dans cette cause.»

La Ligue des cactus et les autorités de l’Arizona se disent toutefois ouvertes à entretenir des discussions avec les ligues majeures afin de trouver la meilleure solution possible.

Pour sa part, l’Association des joueurs a réagi en publiant son propre communiqué, plus tard en journée.

«Pendant que nous partageons tous le même but d’avoir un camp d’entraînement et une saison sécuritaire, le baseball majeur nous a assuré de manière répétitive qu’elle continue de mentionner aux équipes de se tenir prêtes pour le début des camps d’entraînement et le début de la saison aux dates normales et nous continuons de travailler pour y arriver de la manière la plus sécuritaire possible.»

L’Association des joueurs rejette quelques propositions

Par ailleurs, l’Association des joueurs a refusé une offre du baseball majeur qui aurait apporté quelques changements significatifs au sport.

Selon MLB Network, les ligues majeures auraient proposé de conserver le frappeur désigné dans la Ligue nationale, un concept introduit lors de la dernière saison écourtée, mais voudraient en revanche ajouter des équipes aux séries éliminatoires, ce qu’a refusé l’Association des joueurs.

Toutefois, selon le «San Francisco Chronicle», les deux partis sont encore ouverts aux négociations.