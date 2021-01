Bellechasse: situation critique au CHSLD de Saint-Raphaël

Le CHSLD de Saint-Raphaël, dans Bellechasse, se trouve toujours dans une situation critique avec près de la moitié des résidents déclarés positifs à la COVID-19.

Selon le plus récent bilan du CISSS de Chaudière-Appalaches, quatre nouveaux cas se sont ajoutés. On dénombre désormais 25 cas actifs chez les résidents de cet établissement.

Les employés sont également durement touchés puisqu’on retrouve 27 cas actifs parmi les travailleurs ainsi qu’un décès. Le CHSLD compte 54 lits en hébergement permanent.

«Ce n’est pas un gros CHSLD et nous sommes très inquiets de ce qui se passe dans cette bâtisse et quels genres de soins sont procurés aux patients», a confié un proche privé de visite.

Selon le CISSS, le dépistage se fait chaque deux jours pour les employés et chaque trois jours pour les résidents.

Un combat

Parmi les mesures mises en place, il y aurait une entrée indépendante pour chaque étage, et le mouvement de personnel entre les étages est interdit.

«Il y a une grande mobilisation du personnel, mais également d'employés d'autres sites qui viennent travailler à Saint-Raphaël pour soutenir les activités quotidiennes au CHSLD. Ça demande beaucoup d'adaptation de leur part, car le quotidien est chamboulé par les soins à apporter aux résidents et par l'absence de certains membres du personnel habituel», mentionne la relationniste du CISSS Mireille Gaudreau. Selon elle, certains employés ont pu être vaccinés quelques jours après le début de l’éclosion.

Par ailleurs, la situation globale s’améliore en Chaudière-Appalaches, qui a enregistré 26 nouveaux cas lundi.

En tout, on compte 32 hospitalisations et six nouveaux décès pour un total régional de 242 morts.

À ce jour, 10 841 personnes ont été vaccinées en Chaudière-Appalaches.