«Comment tu t’appelles?»: Stéphane Bellavance jouera avec les prénoms

Les prénoms seront au cœur d’une nouvelle émission de variétés animée par Stéphane Bellavance, Comment tu t’appelles?, à ICI Télé au printemps.

Avec les humoristes Eve Côté et Kevin Raphaël comme complices et un groupe de musiciens en studio, l’hôte Bellavance s’amusera vraiment avec toutes les possibilités qu’offre une conversation autour d’un prénom.

Humour et information

Il accueillera des personnalités appelées de la même façon. Il proposera des segments à saveur culturelle, historique, inusitée ou amusante, liés aux prénoms célébrés. Des reportages et des vox-pop nous emmèneront dans des rues, des villes et des villages qui mettent à l’honneur le préfixe du jour.

Les musiciens pourront s’en donner à cœur joie en interprétant des «Sylvie», «Julie», «Mélanie», «Aline», «Allô allô petit Michel» et autres ritournelles évoquant des visages féminins ou masculins. On rencontrera des gens inspirants qui font briller leur prénom. On dérivera dans les flots des surnoms également.

Bref, on exploitera dans Comment tu t’appelles? tout ce qu’il y a d’instructif, drôle ou particulier à tirer d’un prénom, en pigeant dans toutes sortes de créneaux, dans une ambiance réconfortante et festive. Il ne s’agit pas d’une comédie à sketchs, mais plutôt d’un hybride entre magazine et «talk-show», où une entrevue côtoiera une capsule informative et une vidéo rigolote enregistrée à l’extérieur par les collaborateurs Eve Côté et Kevin Raphaël.

À titre d’exemple, dans un pilote préalablement tourné, axé sur le prénom «Sophie», Eve Côté s’est rendue à Sainte-Sophie, pour découvrir que la municipalité était dirigée, à sa naissance, par une femme.

Milieux variés

Chaque épisode de 60 minutes se concentrera sur deux prénoms différents. Déjà, on sait que les Catherine, les Antoine, les Marc et les Guy auront droit à leur moment de gloire. Reste à savoir quels convives ainsi nommés seront de la partie! On nous réserve la surprise pour l’instant.

«On est toujours heureux de tourner sur une rue ou d’arriver dans un village qui porte notre prénom, a constaté Stéphane Bellavance en vidéoconférence avec les journalistes, lundi matin. C’est immense comme contenu.»

Les invités proviendront de tous les milieux, promet-on. Il y aura des vedettes populaires autant que des personnes investies dans leur communauté. «Des Martine connues, moins connues, des Martine d’ici et d’ailleurs», a blagué la productrice Julie Lavallée pour illustrer le vaste registre de Comment tu t’appelles?.

Comment tu t’appelles? est une production de Trio Orange (La Tour, Viens voir mes rénos, L’effet Wow, Les poilus, etc). Le rendez-vous sera en ondes le mercredi, à 20 h, du 7 avril au 9 juin prochain.