Coronavirus: des appuis pour un passeport vaccin

Des représentants de secteurs d’activité égorgés économiquement par la pandémie de coronavirus verraient d’un bon œil, pour relancer leurs affaires, que le gouvernement mette en place un document officiel prouvant que son détenteur a été vacciné, et qui pourrait être exigé dans certaines situations.

Le ministère de la Santé n’a pas été en mesure de confirmer au Journal, au moment de publier, si un procédé du genre était actuellement envisagé.

L’idée plaît à l’Association hôtelière de la région de Québec si, pour la clientèle d’affaires, la mesure est nationale. « Une telle preuve de vaccination pourrait permettre de redémarrer certains événements, le tourisme d’affaires. Mais, si la frontière canadienne ne l’exige pas ? Si d’autres provinces ne le font pas, un congrès international pourrait préférer aller en Ontario », estime la directrice générale de l’AHRQ, Marjolaine de Sa.

L’Association hôtels Grand Montréal s’est dite favorable « à toute mesure qui va permettre la reprise des voyages de façon sécuritaire », a avancé sa directrice générale, Ève Paré.

Gabriel Hardy, de la division québécoise du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, adhère au concept. « Ça rassurerait beaucoup la population qui actuellement a peur. Est-ce que l’on pourrait réserver des plages horaires où ce passeport serait obligatoire ? »

Les bars d’accord

La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec est « en faveur ». « Nous avons déjà eu des discussions entre nous à ce sujet. On a aussi regardé ça avec le gouvernement », indique le PDG de la CPBBTQ, Renaud Poulin.

Pierre Thibault, président de la Nouvelle association des bars du Québec, est aussi enthousiaste.

« La personne qui refuse le vaccin, on la respecte, mais elle ne doit pas empêcher non plus le reste des gens qui veulent revenir dans un monde normal. S’il y a des gens vaccinés et que le vaccin est efficace, je crois qu’on est rendu là. Pourquoi on se priverait de ça alors que l’économie est à terre ? »

David Laferrière, président de l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles RIDEAU, souligne que pour lui un tel document « pose une question éthique importante » tant que tout le monde n’a pas eu accès au vaccin. « Peut-être que pour certains qui n’osent plus revenir de peur qu’une partie de la salle soit composée de gens qui ne croient pas au vaccin, savoir qu’on doit montrer patte blanche pourra les faire se sentir plus en sécurité ? », demande-t-il.

Réticences

François Meunier, de l’Association Restauration Québec, s’oppose au passeport.

« Si ça veut dire que seules les personnes vaccinées peuvent entrer dans un restaurant, on a quoi, jusqu’au mois de septembre ? Nous ne sommes pas capables d’attendre jusque-là. À court terme, on peut travailler avec un registre. On ne veut pas jouer à la police et commencer à discriminer des gens. »