Crédit provincial: les acheteurs ne seront pas pénalisés

En début d’année, Le Guide de l’auto a appris que contrairement à ce que publicisait Ford, la Mustang Mach-E Premium AWD n’allait pas être éligible au crédit provincial de 8000 $ lié au programme Roulez Vert.

Afin de faire le point, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Bernard Lamonde, directeur général adjoint chez Transition énergétique Québec, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

«On s'est retrouvé au début du mois de janvier avec de la nouvelle information à l’effet qu’il y avait des composantes de traction intégrale et de batterie à rayon étendu qui s’appliquaient aux modèles Select et Premium. Dans le cas du modèle Premium, on faisait ainsi passer le prix de détail suggéré par le fabricant au-dessus du seuil de 60 000 $. Cette information n’était pas disponible au moment où [] le véhicule a été mis comme étant admissible. Nous avons toujours considéré, dans l’historique du programme, que des ajouts comme la batterie à rayon étendu et la traction intégrale étaient des composantes intrinsèques au véhicule, donc des versions différentes et non comme des options ergonomiques» a précisé M. Lamonde.

Afin que les consommateurs qui ont été induits en erreur ne soient pas injustement pénalisés, M. Lamonde a rajouté que «étant donné qu’il y a quand même eu un décalage entre l’information disponible le 1er septembre sur l’admissibilité et l’information disponible le 14 janvier 2021 sur son non-admissibilité et puisque nous avons vraiment à cœur le client à travers tout ça, il a été décidé de verser l’aide financière pour tous les acheteurs qui auraient commandé pendant cette période-là le véhicule et avant.»

Bref, les premiers acheteurs québécois du Ford Mach-E Premium AWD pourront bénéficier d'une subvention de 8000 $ de la part du gouvernement provincial, mais pas ceux qui auraient commandé leur véhicule après le 14 janvier. Rappelons que peu importe la version, le Mustang Mach-E n'est pas éligible à la subvention du gouvernmenent fédéral puisque son PDSF dépasse les 45 000 $.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la Volkswagen Polo Harlequin, du dévoilement du VUS électrique Mercedes-Benz EQA, d’une commande de 60 autobus électriques pour Lion et de la mort du créateur de Michel Vaillant.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Cadillac Escalade et BMW X5 hybride rechargeable.

FCA et PSA : un premier pas de fait

Les géants de l’automobile que sont FCA et PSA s’allient afin de devenir le quatrième groupe automobile mondial. Cette alliance, portant le nom de Stellantis, se dessine petit à petit suite à la première allocution officielle de son dirigeant, Carlos Tavares.

