Des commerçants à bout de souffle dans l'Est-du-Québec

Alors que la pandémie frappe les commerçants de plein fouet, un entrepreneur de Rimouski a décidé d'afficher son désarroi en inscrivant en grosses lettres «Entreprise à bout de souffle» dans la vitrine de son commerce.

«Ç'a été un gros pincement au coeur quand j'ai mis les lettres dans la vitrine, mais ce qui doit être fait, doit être fait. On est en mode survie», a lancé Jean-Martin Beaulieu, le propriétaire de la boutique Beaulieu Collections de Rimouski.

Pour survivre à la pandémie, l'entrepreneur a dû avoir recours aux différents programmes des gouvernements provincial et fédéral. Jusqu'ici, l'entrepreneur a reçu une subvention de 20 000 $ du gouvernement fédéral et cumulé quelque 140 000 $ de prêts des deux paliers de gouvernement.

«Ces prêts, je vais devoir les rembourser éventuellement. [...] On est des petites PME, on ne fait pas 150 000 $ de profits nets par année, ça va prendre 10 ans repayer tout ça, refaire du profit», a-t-il précisé à TVA Nouvelles.

Il espère que son initiative fera boule de neige et que d'autres commerçants vont emboiter le pas, afficher leur désarroi et se mobiliser afin que le gouvernement entende leur cri du coeur.

«On veut des réponses, on veut être écoutés, on veut un plan, on veut savoir ou on s'en va! Le gouvernement provincial a une opportunité incroyable de prendre le taureau par les cornes avant que tout ça tombe», a-t-il ajouté.

La Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette abonde dans le même sens.

«Au fédéral, il y a beaucoup de programmes qui existent, mais le gouvernement du Québec, qui y va de mesures coercitives, bien leur aide tarde à venir. Les programmes existent, mais c'est long avant que ça se retrouve dans les coffres de nos commerçants», a indiqué le président de la Chambre de commerce et de l’Industrie de Rimouski-Neigette, Guillaume Sirois.

Un changement de couleur désiré dans l'est

Les élus de l'Est-du-Québec étaient nombreux lundi à demander des assouplissements à la suite du confinement actuel.

«Je pense qu'il y avait un effort à donner présentement, mais après la période de couvre-feu, on devrait revenir en zone jaune», a déclaré le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier.

«Si on peut se relever plus rapidement et avoir une reprise économique plus soutenue chez nous, pourquoi s'en priver», a renchéri le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Le maire de Rimouski, Marc Parent va plus loin. «Profitons de l'opportunité qui s'offre à nous maintenant, sécurisons l'Est-du-Québec, profitons du très faible nombre de cas pour redémarrer les commerces», a-t-il suggéré.

La décision n'est pas encore prise au gouvernement qui assure toutefois que les programmes d'aide seraient bonifiés si le confinement devait se prolonger.