Des soins en santé mentale au bout des doigts

Alors que la santé mentale des Québécois inquiète de plus en plus les autorités en pleine pandémie, la torontoise MindBeacon, qui a fait son entrée en Bourse le mois dernier, offre des soins et des thérapies en ligne.

Psychothérapeutes, travailleuses sociales... l’application permet de choisir parmi des professionnels de la santé, qui ont notamment de l’expérience auprès des communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres (LGBTQ) ou encore les autochtones.

Anxiété, trouble panique, dépression, stress, insomnie... la plateforme a une panoplie de spécialistes pour répondre aux besoins de ses clients, mais elle a cependant ses limites que l’entreprise préfère établir clairement.

« MindBeacon n’est pas un service de crise. Si vous êtes en situation de crise, ou s’il s’agit d’une urgence, veuillez composer le 911 ou vous rendre à la salle d’urgence de l’hôpital le plus proche », souligne MindBeacon sur son site web.

– Avec Sylvain Larocque