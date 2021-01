GAUTHIER, Lise



À l'hôpital régional de Portneuf, le 22 décembre 2020, à l'âge de 67 ans et 6 mois, est décédée dame Lise Gauthier, fille de feu monsieur Alexis Gauthier et de feu dame Hélène Julien. Elle a vécu principalement à Deschambault. Lise aimait la vie: chanter, danser tant que la santé lui a permis. Elle avait une très bonne mémoire et aimait imiter des personnalités de la télévision ou des gens de sa famille.suivi de l'inhumation au cimetière de Deschambault. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Gauthier laisse dans le deuil son frère Robert qui a pris soin d'elle et qui est allé la voir à tous les jours à l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit victime d'un ACV en juin 2019, ses cousines qui venaient la visiter: Diane, Suzanne et Louise Guilbault; sa tante Margot Paris-Amiot, ainsi que plusieurs parents et famille. La famille tient à remercier spécialement Madame Chantal Gauthier qui venait la coiffer et surtout passer du temps avec elle ainsi que Martine du deuxième étage de l'hôpital régional de Portneuf pour son dévouement à l'égard de Lise durant les cinq dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Santé Portneuf (hôpital régional de Portneuf) 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet :