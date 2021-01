Joshua Roy échangé à Sherbrooke

Ç’aura pris plus de temps qu’il ne l'aurait souhaité, mais Joshua Roy a finalement obtenu ce qu’il voulait. Peu avant l’heure limite des transactions, le hockeyeur beauceron a été troqué au Phoenix de Sherbrooke par les Sea Dogs de Saint-Jean en retour de trois choix de première ronde et d’un autre de second tour.

Rappel des faits: Roy, le premier choix au total du repêchage de la LHJMQ en 2019, avait refusé de se rapporter aux Sea Dogs après le long congé des Fêtes et avait demandé au directeur-général de l’équipe Trevor Georgie d’être échangé.

Les raisons de cette demande, sont demeurées extrêmement secrètes et à ce jour, personne n’a voulu en donner les détails.

Joint au téléphone, lundi, peu de temps après avoir reçu la confirmation qu’il poursuivrait sa carrière avec le Phoenix, le hockeyeur de 17 ans n’a pas voulu revenir sur les circonstances ayant mené à la mésentente entre son camp et les Sea Dogs.

«Je ne peux pas en parler. Pour le moment, je regarde vers l’avant et je suis soulagé. C’est un poids de moins sur mes épaules. Le Phoenix a une équipe jeune et avec beaucoup de potentiel. Je suis heureux d’embarquer dans ce cycle. Ceci dit, je n’en veux pas aux Sea Dogs. Il y a de super bons gars dans ce vestiaire mais il y a quelques petits points qui faisaient que c’était mieux pour moi que j’en sorte. Ça demeure une bonne organisation qui compte sur beaucoup de joueurs avec du potentiel. Je ne suis pas inquiet pour eux.»

Comme c’est le cas depuis plusieurs semaines, la firme qui représente Roy, Momentum Hockey, n’a pas désiré divulguer les raisons de son départ.

De son côté, Georgie a préféré commenter par le biais d'une déclaration officielle envoyée par le relationniste de l'équipe.

«Josh voulait une opportunité de jouer ailler. On lui souhaite bonne chance à Sherbrooke. Nous avons obtenu un retour significatif et, en ces temps incertains, ces choix nous offrent de la flexibilité et la possibilité d'ajouter des joueurs dans le futur», a-t-il déclaré.

Julien satisfait

Bien qu’elle demeure nébuleuse de l’extérieur, cette petite saga a pris fin hier, au grand plaisir du Phoenix de Sherbrooke. Après avoir échangé son leader des dernières années, Samuel Poulin, dimanche soir, l’entraineur-chef et directeur-général de l’équipe Stéphane Julien croit avoir mis la main sur joueur qui permettra au Phoenix d’accélérer le nouveau cycle que vient d’entamer son équipe.

«Il fait partie des joueurs exceptionnels. Il était premier compteur de son équipe à 17 ans et c’est un gars qui se lève dans les grands moments. Quand tu as besoin d’un but, il va être là. Dans une année gagnante, c’est un joueur qui peut faire beaucoup de points et aller chercher des buts gagnants. Il a de bonnes mains, une bonne vision et il est très bon en avantage numérique.

«Payer trois choix de première ronde pour lui, ce n’est pas une aubaine parce que ce sont des choix de qualité mais si on veut être bons rapidement, on n’a pas le choix d’avoir des gars comme lui.»

Ce dernier ne se formalise d’ailleurs pas trop de la façon avec laquelle s’est terminée son association avec les Sea Dogs.

«Ce qui s’est passé là-bas m’importe peu. On s’est plus questionnés sur la personnalité de Joshua et on a pris nos informations. C’est un gars très talentueux. Est-ce qu’il a des choses à travailler? Oui mais il entre dans un environnement où il va avoir la chance d’avoir beaucoup de temps de glace. Il sera bien encadré.»

Beaucage à Victo

Par ailleurs, les Tigres de Victoriaville ont eux aussi réalisé un grand coup avant l’heure limite de lundi midi en faisant l’acquisition d’Alex Beaucage des Huskies de Rouyn-Noranda en retour d’un choix de première ronde en 2022 et de septième ronde au prochain repêchage.

Choix de troisième ronde de l’Avalanche du Colorado, Beaucage vient au deuxième rang des buteurs de la LHJMQ avec 14 buts en 14 rencontres jusqu’ici cette saison.