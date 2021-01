Les juifs hassidiques et la loi

Il est écrit dans la Torah que tout juif doit respecter la loi du pays où il vit. Sinon il pèche contre Dieu. À l’évidence, ça n’est pas le cas des juifs hassidiques de Montréal, qui dérogent à toutes les consignes gouvernementales en lien avec la pandémie actuelle.

Il faut savoir que les juifs hassidiques, qui sont des fondamentalistes religieux, ont des problèmes de la sorte dans nombre de pays où ils résident, à commencer par Israël.

En fait, ce sont des délinquants sociaux qui abusent de la tolérance que l’on manifeste devant leur violation de nos lois et règlements.

Durant le week-end, ils ont encore défié les règles sanitaires du confinement en se réunissant par dizaines dans leur synagogue d’Outremont. Pire, ils ont attaqué les policiers appelés sur les lieux pour leur donner des contraventions, et nombre d’entre eux, y compris de jeunes garçons, les ont bousculés et insultés en les traitant de nazis.

Honteux

L’homme d’affaires juif de Montréal, Mitch Garber, les a dénoncés en parlant de comportement honteux. « Ils ternissent la réputation de 95 % des juifs et des synagogues qui se soumettent aux lois », a-t-il dit en ajoutant que la police de Montréal devrait être intraitable à leur endroit.

Il est évident que, face à ces juifs hassidiques, les autorités politiques et policières marchent sur des œufs. Or, pour éviter d’alimenter l’antisémitisme, qui sévissait dans nos sociétés occidentales bien avant la mort de six millions de juifs dans les camps de concentration nazis, il faut cesser d’accepter des comportements provocateurs dans des communautés qui bénéficient de privilèges et se fichent des lois existantes.

On ne demande pas à ces juifs hassidiques de penser comme la majorité des Québécois. On ne les oblige même pas à nous saluer dans la rue. Ni même à aimer le Québec. Mais on doit exiger qu’ils respectent la loi.

Et on ne veut surtout pas que les Québécois fassent l’amalgame entre eux et toute la communauté juive, offensée comme nous devant leurs actes répréhensibles et si provocateurs.