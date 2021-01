Martavis Bryant tente sa chance dans la LCF

Suspendu depuis plus de deux ans dans la NFL, le receveur Martavis Bryant a accepté un contrat avec les Argonauts de Toronto, lundi.

Bryant a été suspendu indéfiniment par la NFL en décembre 2018, lorsqu’il a contrevenu pour une troisième fois à la politique sur les substances interdites de la NFL. Il a raté quatre matchs en 2015, puis toute la saison en 2016. Il était réintégré en 2017, non sans avoir quelques conditions à respecter. C’est le bris de ces conditions qui ont mené à cette troisième sanction.

Bryant avait demandé le pardon de la NFL en 2019, mais le circuit a refusé de lui permettre de reprendre l’action.

L’Américain de 29 ans a connu sa meilleure campagne en 2015 avec les Steelers de Pittsburgh. Il a capté 50 ballons pour 765 verges et six touchés. En 44 matchs avec les Steelers et les Radiers d’Oakland, il a réalisé 145 attrapés pour 2183 verges et 17 majeurs par la passe.