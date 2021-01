Med-Jet H4: une vaccination sans aiguille

Une nouvelle alternative à la vaccination s’offre aux personnes qui ont peur des aiguilles.

Le Med-Jet H4, un appareil ressemblant à un pistolet, expulse un microjet du vaccin qui transperce la peau.

«Au lieu d’une aiguille qui perce la peau, c’est le vaccin ou le liquide lui-même qui sort comme un microjet qui est six fois plus petit qu’une aiguille. C’est lui qui perce la peau et qui se diffuse», a expliqué Maurice Menassa, directeur des opérations chez Technologies médicales internationales, une entreprise basée à Montréal.

«Pour vous donner un exemple, c'est comparable à la trompe d'un moustique», a précisé M. Menassa.

L'appareil utilise une cartouche sécuritaire ou est placée la dose du vaccin.

«Le piston, il a un petit bout de plastique. Une fois qu'on fait l'injection, le bout de plastique se casse et bloque le tout. Donc, c'est utilisable juste une fois», a détaillé M. Menassa.

Selon des personnes qui ont reçu des doses de vaccin contre la grippe à l’aide de cette technologie, cette méthode est sans douleur.

«On ne sent pas la piqure, on sent juste une petite pression et boum, c’est fait. Surtout, ce qui est intéressant, c’est que la plupart du temps, les vaccins, après, ils laissent une douleur parce qu’il y a une concentration du médicament. Là, il n’y a pas de douleur, il n’y a rien», a raconté Francis Bellido, un patient vacciné lundi matin dans une pharmacie de Montréal.

L'infirmière qui l'a vacciné y voit aussi des avantages. «L'injecter, c'est beaucoup plus rapide. Et aussi, l'anxiété du patient est moins présente», a fait valoir Amina Bouyadjera.

Une étude clinique menée en 2017 par une équipe multidisciplinaire de l'Université McGill auprès de 80 patients a démontré qu'ils préféraient cet appareil plutôt que les aiguilles.

Selon ses fabricants, la cartouche coûte environ 40 sous de plus qu'une aiguille, mais elle évite bien des problèmes.

L'injecteur est homologué par Santé Canada et reconnu dans le cadre du Programme d'immunisation du Québec. Maurice et Karim Menassa aimeraient qu'il serve à la vaccination contre la COVID-19 et poursuivent leurs démarches auprès du ministère de la Santé.