Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 25 janvier:

«Rush»

Film de course automobile qui voit Chris Hemsworth et Daniel Brühl se livrer de chaudes luttes derrière le volant, durant les années 1970, alors que la rivalité entre l’Anglais James Hunt et l’Autrichien Niki Lauda - respectivement chez les écuries Ferrari et McLaren - était à son apogée sur les circuits de Formule 1.

Lundi, 19 h, TVA Sports.

«Team White»

Les danseurs Katerine et Alexandre ont investi temps et énergies afin que leurs élèves de la troupe Seem So Far soient prêts pour la compétition «Hit The Floor». Le moment est arrivé et les attentes sont élevées: la première place et la bourse de 10 000 $ sont dans leur mire.

Lundi, 19 h, TVA.

«Édifices en péril»

Qu’est-ce qui peut bien se passer pour que des chantiers s’effondrent de façon spectaculaire, comme c’est survenu maintes fois en Asie? Et quelles sont les conséquences de ces accidents? L’émission se penche sur la science et l’ingénierie à l’origine de cette destruction massive.

Lundi, 19 h 30, Canal D.

«Au coeur de la DPJ»

Incursion dans un quotidien professionnel intense: celui des intervenantes de la Direction de la protection de la jeunesse. Tous les jours, ces femmes doivent venir en aide et protéger les enfants, alors que la charge émotive et les enjeux sont grands. Diffusion des deux premiers épisodes du docu-réalité.

Lundi, 20 h, RDI.

«Une autre histoire»

Victime d’une tentative de meurtre, Anémone est toujours soignée à l’hôpital. Si sa vie n’est plus en danger, elle doit par contre composer avec de fortes images de son ancienne vie. Pendant ce temps, Valaire - qui a convaincu Patricia de l’aider - est soumis à un interrogatoire par Caroline.

Lundi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Rivière»

Ayant courageusement défendu une jeune femme victime de viol au Laos, un médecin américain se voit forcé de devenir un fugitif quand le corps de l’assaillant est repêché des eaux. Et la victime est connue: il s’agit du fils de l’ambassadeur australien. Suspense mettant en vedette le Canadien Rossif Sutherland.

Lundi, 21 h, MAX.

«Les vacances de Monsieur Bruno»

Pour marquer le début de cette troisième saison, Bruno Blanchet explore le continent africain comme lui seul sait le faire. Premier arrêt: le lac Nokoué où sont érigés plusieurs villages. De nombreux Béninois y habitent des maisons sur pilotis. L’explorateur québécois veut savoir comment vivent les gens.

Lundi, 22 h, Évasion.