Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 26 janvier:

«Plus près des étoiles»

Nous pouvons assurément en apprendre davantage sur le cosmos avec les bons outils. C’est du moins ce que croient des scientifiques qui, durant les années à venir, disposeront des atouts de trois nouveaux télescopes géants. Les origines de l’Homme se préciseront alors peut-être...

Mardi, 16 h, Planète+.

«Manger santé - guide simplifié»

L’émission propose des trucs pour faciliter la préparation de bonne bouffe en cuisine. Le thème de la semaine: bien nourrir son cerveau, avec des aliments, mais aussi en le stimulant. Au menu: un pâté de campagne aux champignons et aux pacanes grillées.

Mardi, 17 h 30, MAtv.

«L’Académie»

Il se passe tant de choses entre les murs de l’Académie et à l’extérieur de l’établissement scolaire - Clément est encore à l’hôpital - que les deux meilleures amies de Marie ainsi que son amoureux oublient qu’aujourd’hui est un jour spécial: c’est son anniversaire. Aussi, des rapprochements ont lieu entre Scarlett et Wendy.

Mardi, 19 h, TVA.

«2 jours pour acheter»

Un déménagement peut bousculer les choses. C’est le cas d’une femme qui, dans deux semaines, travaillera non plus à Hawaï, mais en Floride. Afin de trouver la maison multigénérationnelle qu’ils voudront habiter, elle et son mari ne disposent que d’un simple week-end.

Mardi, 19 h 30, CASA.

«La facture»

Le sentiment de sécurité a quitté une propriétaire, dont la demeure risque de s’effondrer. La cause du danger? D’apparentes fissures dans un mur mitoyen qu’elle partage avec un voisin qui a effectué d’importants travaux de fondation. La situation a beau être grave, personne ne veut payer pour les dommages.

Mardi, 19h 30, ICI Radio-Canada Télé.

«Diaboliquement vôtre»

Comédie dans laquelle Elizabeth Hurley incarne le Diable ayant conclu un pacte avec un mec ordinaire (Brendan Fraser) incapable d’aborder la fille de ses rêves de la bonne façon. En échange de son âme, l’homme aura droit à sept voeux pour tenter de conquérir celle qui fait battre son coeur.

Mardi, 20 h, Prise 2.

«Maintenant ou jamais»

Atteinte de leucémie, Tessa, une adolescente, va mourir. Afin de tirer profit au maximum du temps qu’il lui reste, elle s’amourache de son voisin et dresse la liste de ce qu’elle souhaite accomplir. Drame romantique porté par Dakota Fanning et Jeremy Irvine.

Mardi, 23 h, MOI ET CIE.