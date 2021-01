Tentative de vol de chien en plein jour à Charlesbourg

Un homme de Québec affirme avoir été frappé derrière la tête dimanche en plein jour par deux individus qui ont tenté de lui dérober son chien handicapé et âgé de 20 ans.

Il était environ 13h dimanche lorsque Martin Levesque est allé promener sa chienne Buffy devant son appartement de la 42e rue dans le secteur Charlesbourg.

«J’étais penché en avant pour ramasser ses besoins lorsque j’ai reçu un coup derrière la tête. Ils ont essayé de partir avec le chien, mais j’avais sa laisse enroulée autour d’un poignet», raconte M. Levesque.

Lorsque M. Levesque s’est relevé, il a eu le temps de frapper un des assaillants à la mâchoire. Les deux agresseurs ont ensuite filé en vitesse.

«J’ai une marque à la jointure. Ils avaient leur capuchon sur la tête, mais j’ai vu que l’un était blanc et l’autre noir», ajoute-t-il. Il les décrit comme étant minces et mesurant entre 5 pieds 7 pouces et 5 pieds 9 pouces.

Pas un chien de race

Au-delà du choc de voir son conjoint attaqué, Johanie Bernatchez ne comprend pourquoi la chienne, qui avait deux mois lorsqu’elle est entrée dans sa vie, a été la cible d’un vol.

«Elle a 20 ans. C’est un chien mélangé de la taille d’un Boston terrier, mais qui ressemble à un pinscher (nain). En plus elle est handicapée d’une patte. Les vétérinaires disaient qu’il n’y avait rien à faire avec. On l’a bien traité. Elle a une belle vie et elle veut encore jouer», dit-elle.

«Ils ont dû penser que c’était un chiot en raison de sa taille», pense M. Levesque.

Ce dernier a appelé le SPVQ qui lui a demandé de se déplacer pour porter plainte. Depuis, il a changé d’idée. «Je n’ai pas l’intention de porter plainte. Je ne veux pas devenir la cible de gangs de rue», soutient celui qui associe ses agresseurs à des membres d’un groupe criminalisé.

«J’ai un bébé et je dois rester ici encore un an», ajoute M. Levesque, laissant entendre qu’il quittera le secteur à la fin de son bail.

Martin Lévesque raconte avoir aussi été la cible de deux individus qui ont tenté de lui dérober sa pizza l’année dernière. Ces deux agressions le laissent craintif. Il avoue que lorsque maintenant il sort sa chienne, il le fait rapidement, en s’assurant que personne ne se trouve derrière lui.

«Il surveille maintenant autour de lui, il est stressé et ne veut pas que je sorte la chienne», avance sa conjointe.

«Depuis qu’on a raconté l’histoire sur Facebook, des gens nous disent qu’on n’est pas les seuls dans le coin à qui c’est arrivé», précise Mme Bernatchez.

Le SPVQ incite à dénoncer

Le SPVQ n’a reçu aucune plainte de vol de chien récemment a précisé sa porte-parole Sandra Dion.

«Par contre, on parle ici d’une agression et nous aimerions bien parler à la personne. Nous prenons cela au sérieux. Si une personne se fait dire de se rendre au poste de police et qu’elle craint pour sa sécurité, elle n’a qu’à le mentionner en appelant et nous allons lui envoyer une voiture», mentionne Mme Dion.