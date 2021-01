Un an après le premier cas au pays, le Canada passe le cap des 750 000 infections

Le Canada a franchi le cap symbolique des 750 000 personnes infectées par la COVID-19, lundi, pile à l'occasion du premier anniversaire de l'arrivée du nouveau coronavirus au Canada.

En effet, le premier cas de COVID-19 officiellement recensé au pays remonte au 25 janvier 2020, lorsqu'un homme de retour de Wuhan, en Chine, avait reçu un diagnostic de COVID-19. Depuis, plus de 750 000 Canadiens ont été diagnostiqués avec la COVID-19, incluant plus de 19 200 patients qui ont perdu la vie tout en étant porteurs du virus.

Un an après la confirmation de l'arrivée d'une pandémie qui a changé la face du pays, les provinces tentent désespérément, particulièrement dans l'Ouest, en Ontario et au Québec, de venir à bout d'une seconde vague du virus, à coup de mesures sanitaires, de fermetures de commerces et services et même d'obligations de demeurer à la maison.

Des courbes en baisse

Cela dit, le Québec et l'Ontario ont souligné, indirectement, cet anniversaire en rapportant des bilans en nette amélioration.

Dans la Belle Province, 1203 infections et 43 décès se sont ajoutés au bilan au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait le meilleur bilan en près de deux mois, du point de vue du nombre de cas. En fait, il s'agit du plus petit nombre de tests positifs au SRAS-CoV-2 détectés en une journée depuis l'annonce de 1177 infections le 1er décembre dernier.

Dans la même veine, l'Ontario est passé sous la barre des 2000 infections pour la seconde fois seulement en janvier avec l'annonce de 1958 contaminations et 43 décès.

Cependant, cette nouvelle amélioration tarde à avoir des impacts dans les hôpitaux, les deux provinces affichant un nombre stable de patients aux soins intensifs, soit 397 en Ontario (+5) et 217 au Québec (-2).

Plus à l'Ouest, le Manitoba peut aussi se targuer d'avoir amélioré son bilan avec l'annonce de 113 cas et cinq décès. Il s'agit d'un nombre d'infections pratiquement moitié moins élevé que lors des deux derniers jours.

La Saskatchewan s'est aussi améliorée, quoique de façon moins spectaculaire, avec l'annonce de 239 cas et quatre décès, un bilan qui témoigne d'une amélioration continue depuis le 23 janvier.

À contre-courant

À l'autre extrémité du pays, le Nouveau-Brunswick a fait état de 27 nouvelles infections, en plus d'un décès supplémentaire, au lendemain de l'entrée en vigueur du confinement de la région d'Edmundston, limitrophe du Bas-Saint-Laurent.

Si ces nombres peuvent paraître enviables vus du Québec, il demeure que la province des Maritimes peine à prendre le contrôle sur la pire vague du virus à la toucher à ce jour. Depuis le début de la pandémie, la province a cumulé 1151 cas, dont près de la moitié (552) ont été annoncés depuis le 1er janvier.

Aucun cas n'a été signalé dans les autres provinces de l'Atlantique.

Enfin, le Nunavut a ajouté deux nouveaux cas à Arviat, une petite communauté d'environ 2000 habitants devenue l'épicentre de la pandémie sur ce territoire.

La situation au Canada:

Ontario: 256 960 cas (5846 décès)

Québec: 254 836 cas (9521 décès)

Alberta: 120 793 cas (1549 décès)

Colombie-Britannique: 63 484 cas (1128 décès)

Manitoba: 28 810 cas (804 décès)

Saskatchewan: 22 416 cas (254 décès)

Nouvelle-Écosse: 1571 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1151 cas (14 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 398 cas (4 décès)

Nunavut: 282 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 751 646 cas (19 217 décès)