Un PDG canadien démissionne après avoir été vacciné frauduleusement

Le président et chef de la direction de Great Canadian Gaming Corp, Rodney Baker, a été démis de ses fonctions, lundi, après s'être frauduleusement fait vacciner contre la COVID-19 au Yukon en compagnie de son épouse, l'actrice Ekaterina Baker.

L'entreprise a confirmé, lundi, que son dirigeant a accepté de quitter son poste dimanche, après que son voyage au Yukon eut été révélé dans les médias.

«Le conseil d'administration de Great Canadian n'a aucune tolérance pour les actions qui vont à l'encontre des valeurs et objectifs de la compagnie. [...] Notre compagnie respecte strictement toutes les directives des autorités de la santé publique de chaque juridiction où nous sommes en activité», a-t-on indiqué dans un communiqué confirmant la démission de M. Baker, sans s'épancher sur ses actions.

Selon le «Yukon News», Rodney, 55 ans, et sa conjointe Ekaterina, 32 ans, se sont envolés de Vancouver vers Whitehorse, la semaine dernière, avant de prendre un vol nolisé vers Beaver Creek, où ils se sont rendus à une clinique de vaccination mobile desservant la petite communauté.

Sur place, les Baker se sont fait passer pour des travailleurs essentiels afin de se faire vacciner. Ce faisant, le couple a reçu une première dose du vaccin de Moderna probablement des mois en avance, étant donné que ni l'un ni l'autre ne se trouve dans un groupe à risque priorisé pour recevoir le vaccin.

Malheureusement pour eux, les autorités yukonnaises ont eu des soupçons sur leurs intentions. Des agents ont rapidement constaté que l'endroit où le couple devait faire sa quarantaine en arrivant au Yukon était désert et les autorités n'ont pu leur mettre la main au collet avant qu'ils ne décollent vers Beaver Creek.

Le couple s'est cependant fait prendre à son retour à Whitehorse, les Baker ayant été arrêtés, mis à l'amende et accusés d'avoir violé la Loi sur les mesures d'urgence du Yukon.

Devant le scandale, Rodney Baker a choisi de démissionner. Son entreprise, Great Canadian Gaming Corp, exploite plus de 25 casinos et salles de jeux répartis en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Ekaterina Baker, pour sa part, a joué dans huit films, dont quatre sont toujours en postproduction ou en tournage. Elle a récemment joué dans le long-métrage «Chick Fight», sorti l'automne dernier.