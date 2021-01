LAMBERT, Jeannine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 janvier 2021, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédée madame Jeannine Lambert, fille de feu dame Yvonne Roger et de feu monsieur Joseph-Édouard Lambert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère Roger; ses sœurs: Lise, Denise (Pierre Boucher). Jeannine va tendrement rejoindre ses frères et ses sœurs décédés: Aline (feu Paul Lavoie), Edouard (feu Colette Proulx et Denise Gagnon), Yvette (feu Armand Girard), Gisèle, Lorraine (feu Raymond Vallières), Colette (Dominique Zaccarin), Jacques (Edith Dionne) et Pierrette; ainsi que tous ses neveux et nièces, cousins et cousines, dont Diane Langlois. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2021 au cimetière Notre-Dame-de-Belmont avec la famille immédiate. Nous voulons remercier le personnel du 2e étage du CHSLD du Jeffery Hale pour tous les bons soins qu'il lui a apportés et un merci spécial à Johanie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone: 418 683-8666 Site web: www.cancer.ca. Elle a été confiée à la Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire St-Charles