[BALADO] La Zone payante: Brady, Mahomes... et Auclair au Super Bowl!

Pour une dixième fois, Tom Brady se retrouvera au Super Bowl. Pour une deuxième année de suite, Patrick Mahomes tentera de voler le spectacle. Et pour une toute première fois, l’ancien du Rouge et Or Antony Auclair sera de la partie. C’est semaine de congé avant le grand match, mais pas dans La Zone payante!

Les finales de conférences sont maintenant derrière nous et nos analystes reviennent sur les duels chargés d’émotion entre Buccaneers et Packers, ainsi que Bills et Chiefs. Votre baladodiffusion se penche sur un autre exploit de Brady, puisque le quart-arrière infatigable amène cette fois une autre équipe que les Patriots au match ultime. Comment diable en est-il arrivé à atteindre un autre Super Bowl, dans une troisième décennie différente, cette fois aux commandes des Buccaneers? Et qui dit Buccaneers dit aussi qu’il y aura un Québécois au Super Bowl, pour une deuxième année de suite. Chapeau, Antony Auclair!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Des prédictions pour le grand duel à venir entre Chiefs et Buccaneers? On vous tiendra en haleine jusqu’à la semaine prochaine, quand même! Mais venez explorer avec nous quelques-unes des plus grosses surprises des 54 premiers Super Bowls.

La prochaine saison morte risque aussi d’amener une grande valse de quarts-arrières à travers la NFL. La chaise musicale s’est mise en marche avec le mécontentement de Deshaun Watson et la demande d’exil de Matthew Stafford. Le portrait à cette position risque d’évoluer grandement dans les mois à venir et La Zone payante tente d’y voir clair.

On ne vous laisserait pas sans une percutante chronique Au bar, qui ne fera pas plaisir aux têtes fromagées cette semaine. Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette