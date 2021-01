Chandler se mobilise pour l’un des siens

La communauté s’est serré les coudes pour faire un cadeau qui fera une énorme différence dans la vie d’un visage bien connu de Chandler. Régis Grenier, atteint de paralysie cérébrale, a reçu un quadriporteur tout neuf, gracieuseté des gens du coin.

Aux dires de Marie-Pier Lemieux-Huard, tout le monde à Chandler connaît Régis Grenier.

« Régis est un peu partout en ville. On a un petit centre d’achat et il est souvent là, au petit resto, à parler avec un peu tout le monde. Il va prendre sa bière au petit bar du coin », raconte la jeune femme qui, avec une amie, est derrière l’élan de générosité envers M. Grenier.

5000 $ en 48 heures

Toujours en quadriporteur pour se déplacer en raison de sa paralysie cérébrale, Régis Grenier s’était résolu à utiliser une marchette en raison d’un bris à son moyen de transport habituel.

Ça a été le déclic pour Sabrina Cormier et Marie-Pier Lemieux-Huard.

« On a lancé un GoFundMe et je me suis dit que, pour une fois, mes 2000 amis Facebook allaient servir à quelque chose », lance en riant Mme Lemieux-Huard.

En un claquement de doigts, l’objectif de 5000 $ est atteint. Signe de l’empreinte insoupçonnée que peut avoir une personne comme Régis Grenier sur sa communauté.

« On l’a ramassé en moins de 48 heures. [...] Ça a fait du bien à tout le monde avec la pandémie. Il y a tellement de monde qui a donné, ça a fait du bien de savoir que les gens sont là quand même avec tout ce qui se passe. »

Rencontre émotive

Après de longues démarches pour la livraison du quadriporteur et des pièces nécessaires pour l’ajustement à la condition particulière de M. Grenier, le véhicule a finalement rejoint son nouveau propriétaire le 21 janvier dernier.

« Il était tellement content. C’était beau à voir. On le voyait dans ses yeux, c’était une émotion indescriptible », confie Marie-Pier Lemieux-Huard.

En plus du quadriporteur, l’argent amassé en surplus a permis d’équiper M. Grenier d’un bon manteau d’hiver, de gants et d’une tuque.

Et depuis jeudi dernier, Régis Grenier est à nouveau partout en ville. « Il se promène en masse », assure Mme Lemieux-Huard, encore touchée par cet élan de générosité.