De moins en moins de restrictions à la frontière canadienne

Au micro de Benoit Dutrizac sur QUB Radio, le député conservateur Pierre Paul-Hus a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau s'est trompé dans ses propos sur les voyageurs qui reviennent de l’étranger.

«M. Trudeau mentionne que la frontière est fermée pour tous les voyageurs qui n’ont pas la citoyenneté canadienne. C’est complètement faux. Dans le décret, il y a 24 exceptions. Par exemple, un citoyen canadien d’origine indienne peut faire venir ses parents de l’Inde qui n’ont pas la citoyenneté de notre pays. Il y a plein d’exceptions pour la famille rapprochée et les étudiants étrangers», a souligné le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles.

Photo Simon Clark

Mardi, M. Trudeau a souligné que les retours de Canadiens de l’étranger contribuent dans une très faible proportion à la propagation du virus, comparativement à la transmission communautaire.

Paul-Hus a également discuté des ententes sur les vaccins contre la COVID-19 entre le gouvernement canadien et les entreprises pharmaceutiques.

«Depuis le mois de novembre, nous avons posé des questions à la Chambre des communes sur les ententes et les contrats, mais tout est gardé secret. Il n’y a jamais rien de précis. Des fois, on nous annonce des quantités et ensuite, le nombre initial descend. Nous sommes aussi dans l’inconnu», a reconnu M. Paul-Hus.

Écoutez l’entrevue du député conservateur avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio.