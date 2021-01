Résidences privées: des milieux de soins sans vie

Une sexagénaire de Québec dénonce les soins inadéquats donnés à sa mère âgée qui vit dans une résidence privée plutôt dispendieuse.

Marie-Josée Tremblay ne dira jamais que sa mère est maltraitée, mais comme des milliers de Québécois, elle n’a pas l’impression que le bien-être des personnes âgées est la priorité absolue dans la résidence choisie.

Le dilemme existe dans bien des familles : maintien à domicile, CHSLD public ou établissement haut de gamme ? Le plus coûteux n’assure pas toujours la paix d’esprit. Un changement de couche et un plateau-repas ne suffisent pas.

« Des soins limites, pas toujours bien faits, à la course, avec des patients à la remorque de la bonne marche de l’institution. Il y a de bons employés, mais en nombre insuffisant. Ils sont polis avec la clientèle, mais ils ne donnent pas les services essentiels en accompagnement humain. Juste des soins corporels », explique Mme Tremblay. Avec ce témoignage, elle souhaite que d’autres se reconnaissent à travers son histoire.

De petites attentions

Déçue, Mme Tremblay affirme qu’elle avait convenu d’un modeste plan avec la direction pour améliorer le quotidien de sa mère.

« J’ai demandé plusieurs fois qu’on vérifie si elle pouvait se brosser les dents tous les jours. Son tube dentifrice n’a pas bougé depuis un an. On devait aussi lui mettre de la musique et j’ai demandé maintes fois qu’on lui ouvre la télé le dimanche matin pour la messe. Ils n’ont pas le temps de s’arrêter à ça », ajoute la femme un peu révoltée.

Selon Mme Tremblay, le Québec a créé le concept de mourir dans la dignité, mais en oubliant ceux qui veulent vivre dans la dignité avant de partir. La pandémie n’y est pour rien et la hausse salariale des préposés ne réformera pas le système « englué ».

« Il faut que ça change »

L’aide gouvernementale pour soutenir le maintien à domicile se résume souvent à quelques heures. Le personnel à domicile est rare, toujours à superviser, et très cher.

« Et pour choisir un bon CHSLD au public, on se retrouve sur une liste d’attente, parfois de plusieurs années. »

Pour Marie-Josée Tremblay, beaucoup profitent indirectement de la condition de ces pauvres corps et esprits fatigués. L’être humain est capable du pire comme du meilleur. « Il faut que ça change afin que nous soyons fiers et dignes », termine-t-elle.