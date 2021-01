POULIOT, Charles-Eugène



À Québec, le 19 janvier 2021, à l'âge de 94 ans, notre bien-aimé Charles-Eugène Pouliot, époux de Raymonde Anglehart, est entré dans le séjour de la vie nouvelle. Il est allé rejoindre ses parents Eugène Pouliot et Juliette Guérard.L'inhumation aura lieu au Cimetière Saint-Charles. En plus de ses parents, notre frère est aussi allé rejoindre les autres membres de sa génération. Ses frères et sœurs: Lucien (Alice Bergeron), Cécile (Alphonse Pelletier), Sr Thérèse o.p., Robert (Marguerite Tremblay), Germaine (Adélard Côté) et Louise (Raymond Laliberté); ses neveux François Côté, Pierre Pelletier et ses petits-neveux: Stéphane Pouliot et Simon Lafrance; sa belle-famille: Eugène Anglehart (Marie-Jeanne Blais), Irenée et Florian Anglehart; Roger Rushdy. Il laisse dans le deuil: son épouse Raymonde, ses enfants: Alain (prêtre), André (Dominique Hudon); ses petits-enfants et leur épouse: Gabriel (Camille Brunelle), Jean-Michel (Ashley Hlusko) et André-Philippe (fiancé à Bianka Brochu); ses arrière-petits-enfants: Anne-Florence, Gregoire et Rose: ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s fidèles de la famille Fortier et de la famille Leclerc. La famille est reconnaissante envers le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les soins attentifs et leur présence bienveillante auprès de notre frère Charles-Eugène. Compensez l'envoi de fleurs, par un don à la fondation du CHSJE www.chsje.com/fondation/ ou à la paroisse Saint-Charles- Borromée www.pcsb.ca/financement/ La direction des funérailles est confiée à la