[EN DIRECT] Voyages: Legault sermonne Trudeau et plaide l'urgence d'agir

François Legault «ne comprend pas» Justin Trudeau et affirme qu’il est «urgent» de mieux contrôler nos frontières pour limiter la propagation des variants du coronavirus, qui menacent.

«Il y a eu des reportages en Europe, en Alberta, en Ontario. C’est catastrophique quand ce variant arrive avec des voyageurs de l’étranger. C’est une propagation exponentielle», a-t-il lancé en point de presse mardi. Plusieurs variants sont apparus dans d’autres pays : la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud et du Brésil. Ils sont soit plus contagieux, ou plus mortels.

M. Legault a critiqué le premier ministre du Canada, qui n’a pas encore tranché sur la question des voyages alors que le Québec lui demande d’agir depuis plusieurs jours. Au matin, M. Trudeau a encore une fois plaidé pour que les canadiens renoncent à faire des voyages non essentiels, sans plus. «Il a répété les mêmes consignes. Mais M. Trudeau a tous les pouvoirs pour interdire les voyages non essentiels, ou pour obliger les arrivants d’être en quarantaine dans des hôtels supervisés aux frais des voyageurs», a-t-il dit.

«Chaque jour qui passe, il y a un risque qui s’ajoute. Il y a urgence d’agir», a-t-il ajouté.

Le point de presse en bref:

Québec compte annoncer la semaine prochaine un relâchement de certaines mesures pour certaines régions où la transmission est moins élevée.

François Legault juge «inquiétante» la possibilité que l’Europe contrôle les exportations de doses à l’extérieur de l’Union européenne.

Le gouvernement québécois a réservé le Palais des congrès de Montréal et le Centre de foires de Québec pour les phases les plus importantes de la vaccination.

Des 1324 personnes hospitalisées au Québec, 1040 d'entre elles se trouvent dans le Grand Montréal.

