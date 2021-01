En mémoire de Dorothée (2013-2018)

Photo courtoisie

Le Défi ski Leucan sera de retour à la Station touristique Stoneham quelques jours avant le printemps 2021. C’est ainsi que du 13 au 21 mars 2021, les participants devront effectuer quatre heures de ski ou de planche à neige, ou réaliser quatre heures d’un autre sport d’hiver pour réussir le Défi ski Leucan. En équipe d’une à quatre personnes, les participants de tous âges et de tous les niveaux sont invités à amasser un minimum de 500 $ en dons. Exceptionnellement pour l’édition 2021, aucuns frais d’inscription ne seront exigés. Le Défi ski Leucan à la Station touristique de Stoneham de cette année est à la mémoire de la jeune Dorothée Giroux (photo), décédée d’une leucémie myéloïde aiguë en septembre 2018. Tous les détails sont disponibles sur le site https://www.defiski.com/fr.

Des pâtés pour s’aider

Un nouveau record de générosité envers le Filon de Lévis a été enregistré lors de la campagne des Fêtes 2020 « Des pâtés pour s’aider », alors que 965 dons-pâtés ont trouvé preneur dès la fin de la deuxième semaine de la campagne, soit l’entièreté de la production destinée à la collecte de fonds de l’activité. De plus, grâce à la générosité des citoyens, l’objectif de la campagne, sous la coprésidence d’honneur de Richard Turgeon et Christiane Brochu (photo), a largement été dépassé avec une somme record de 35 810 $. Le Filon, qui a pignon sur rue à Lévis depuis 17 ans, offre onze solutions collectives, passant des cuisines collectives au système d’échange de services, à un marché populaire mobile permettant à plus d’un millier de citoyens de s’épanouir et de répondre à leurs besoins dans la dignité.

Hauts Sommets

La Fondation du Collège des Hauts Sommets vous invite à participer à son cocktail-bénéfice de la Saint-Valentin, en mode virtuel, le vendredi 12 février dès 18 h sous le thème « Un élan du cœur qui donne des ailes ». Plusieurs options de participation au cocktail sous la présidence d’honneur de Gabriel Couture (photo), président de Groupe Financier Stratège Inc., sont disponibles : acheter le coffret cocktail dînatoire gourmand ; faire un don à la Fondation et prendre part à l’encan virtuel à compter du 1er au 12 février. Renseignements : https://collegedeshautssommets.com/saint-valentin.

Anniversaires

Wayne Gretzky (photo), 20 saisons dans la LNH (Oilers, Kings, Blues et Rangers), 60 ans... Louis Leblanc, ex-joueur de la LNH (1er choix des Canadiens en 2009), 30 ans... Vince Carter, joueur de basketball retraité après une carrière de 22 ans dans la NBA, 44 ans... Ellen DeGeneres, comédienne, actrice et animatrice de télé, 63 ans... Michel Sardou, chanteur français (Les Vieux mariés), 74 ans... Claude Héroux, producteur québécois de télé, 79 ans.

Disparus

Le 26 janvier 2020 : Kobe Bryant (photo), 41 ans, joueur légendaire de basket-ball qui a connu une carrière de vingt saisons dans la NBA, toutes disputées avec les Lakers de Los Angeles... 2020 : Michou (Michel Georges Alfred Catty), 88 ans, directeur de cabaret français... 2019 : Michel Legrand, 86 ans, « compositeur de génie », « géant de la musique » et célèbre créateur des thèmes des films Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort... 2019 : Gérard « Gerry » Plamondon, 95 ans, dernier survivant de l’équipe du Canadien ayant gagné la coupe Stanley en 1946... 2017 : Raynald Guay, 83 ans, député de Lévis au sein du parti libéral du Canada, de 1963 à 1980... 2017 : Mike Connors, 91 ans, alias Joe Mannix dans la série américaine Mannix... 2017 : Jacques Bourgault, 77 ans, sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli... 2016 : Roger Samson, 73 ans, président fondateur du Manic de Montréal, l’ancêtre de l’Impact... 2014 : Tom Gola, 81 ans, basketteur (NCAA), entraîneur et politicien américain... 2012 : Paul-André Asselin, 88 ans, pianiste, compositeur et musicographe... 2011 : Gladys Horton, 65 ans, chanteuse américaine cofondatrice et leader vocal du groupe féminin The Marvelettes... 2007 : Lorne « Gump » Worsley, 77 ans, gardien de but qui a disputé 21 saisons dans la LNH... 2008 : Christian Brando, 49 ans, le fils de l’acteur de légende Marlon Brando... 1993 : Jeanne Sauvé, 70 ans, 23e gouverneure générale du Canada, de 1984 à 1990, première femme à occuper ce poste.