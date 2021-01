Évelyne Viens obtient enfin une invitation de l’équipe canadienne

L’attente a été beaucoup plus longue que souhaitée, mais Évelyne Viens a finalement obtenu une première invitation à démontrer son savoir faire à l’état major de l’équipe canadienne de soccer.

Meilleure buteuse dans l’histoire des Bulls de South Florida au cours d’un parcours exceptionnel de quatre ans dans la NCAA, l’attaquante de 23 ans évolue actuellement avec le Paris FC après avoir été prêtée par le Sky Blue FC de la NWSL.

Les astres étaient alignés afin que Viens obtienne finalement une opportunité avec la sélection canadienne.

«J’étais vraiment contente quand j’ai reçu l’invitation, a-t-elle exprimé depuis Paris quand nous l’avons jointe. J’ai partagé rapidement la bonne nouvelle avec mes parents et mon frère. Certaines personnes pensent que ma sélection vient un peu tard, mais je suis maintenant prête physiquement et mentalement à démontrer ma valeur. À mon avis, c’est préférable une invitation en ce moment qu’une invitation qui serait survenue plus tôt dans ma carrière alors que je n’aurais pas été nécessairement prête. Il s’agit d’une belle première opportunité et c’est à moi de conserver ma place.»

Sa performance avec le Paris FC où elle a marqué huit buts en 12 rencontres depuis son arrivée à la fin août a fait tomber le dernier obstacle qui se dressait devant elle. «Ma performance dans les rangs professionnels a été un grand facteur dans la décision de m’inviter, a indiqué Viens. Ce rêve d’évoluer en Europe est survenu plus rapidement que prévu dans ma carrière et m’a permis de continuer mon développement alors que tout était sur pause en Amérique du Nord. J’ai amélioré différentes facettes de mon jeu, notamment sur le plan mental, et je me suis adaptée à la vitesse d’exécution. J’ai prouvé que je pouvais continuer de marquer des buts dans une des meilleures ligues au monde.»

«La présence d’une nouvelle entraîneur-chef avec l’équipe canadienne et le report des Jeux olympiques de Tokyo ont également favorisé ma sélection, de poursuivre l’ancienne porte-couleurs des Élans de Garneau. Même si j’arrive tard dans le processus, la nouvelle entraîneure voudra miser sur des filles qui apprendront rapidement le nouveau système de jeu.»

Viens disputera un dernier match à Paris avant de quitter le 6 février pour Orlando où elle retrouvera l’équipe canadienne qui tiendra un camp de sélection avant de disputer la Coupe SheBelieves face aux États, au Japon et au Brésil du 18 au 24 février toujours en Floride.

«Un total de 29 filles seront présentes et 23 seront retenues pour le tournoi, a-t-elle indiqué. Mon objectif est de faire l’alignement de 23 joueuses. Ça va me permettre de me situer dans la hiérarchie de l’équipe. C’est plaisant de retourner en Floride où je suis habituée à la chaleur et à l’humidité. Avec l’équipe canadienne, je ne serai pas en terrain inconnu puisque je vais retrouver des filles qui évoluent dans la ligue française. Pour le moment, je ne me vois pas aux Jeux olympiques cet été. Je veux y aller une étape à la fois.»