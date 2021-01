La quarantaine dans un hôtel en Australie, «c'est comme une détention», juge une Québécois

«Ce n’est pas une quarantaine, c’est une détention» : une Québécoise à la mi-chemin de sa quarantaine supervisée obligatoire dans un hôtel de Melbourne a témoigné mardi des mesures extrêmement sévères imposées aux voyageurs par les autorités australiennes.

Depuis sept jours, Mariève Tanguay-Lessard est «emprisonnée» dans une chambre d’hôtel en compagnie de son conjoint et de ses deux enfants de 3 ans et 7 mois.

«On se fait livrer les repas à la porte trois fois par jour, on n’a pas le droit d’aller dehors du tout, on n’a pas de balcon et pas de fenêtres qui s’ouvrent non plus», a raconté celle qui s’est rendue en Australie pour une durée de trois mois afin, notamment, de passer du temps avec la famille de son conjoint originaire de Melbourne.

Pour illustrer les conditions strictes qui leur sont imposées, Mme Tanguay-Lessard a mentionné qu’elle a finalement eu la permission la veille, après un long et complexe processus, de se rendre dans une pièce vide de l’hôtel durant 45 minutes afin de jouer avec son fils.

«On est beaucoup surveillés, a-t-elle noté. Ce n’est pas une quarantaine, c’est une détention!»

Pris en charge dès l’aéroport

Les mesures prises par les autorités australiennes dès l’arrivée des voyageurs à l’aéroport n’ont rien à voir avec celles mises en place au Canada.

«Dès notre arrivée à Melbourne, il y avait environ une centaine d’employés habillés de la tête aux pieds. On a fait des tests, on s’est fait demander de changer de masque, on vient se faire chercher à l’aéroport en autobus et l’hôtel est déjà décidé pour nous», a énuméré Mme Tanguay-Lessard.

À l’hôtel, le couple a même dû négocier auprès des employés afin d’obtenir une chambre qui répondait aux besoins d’une famille de quatre personnes.

D’ailleurs, le couple a longtemps pesé le pour et le contre d’un séjour en Australie considérant la quarantaine obligatoire dans une chambre d’hôtel, particulièrement avec deux enfants en bas âge.

«Si on n’avait pas des raisons valables, on aurait changé d’idée. On y a pensé longuement ,c’est certain, à cause du prix de la quarantaine», a-t-elle expliqué.

Ce coût, déboursé entièrement par les voyageurs, s’élève à près de 4500 $.

Un modèle pour le Canada?

Le fédéral doit-il s’inspirer des mesures mises en place par l’Australie, où seulement trois nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans les dernières 24 heures pour un total de 28 780 contaminations depuis le début de la pandémie?

C’est l’une des options sur la table, répète depuis plusieurs jours le gouvernement Trudeau, même si on ignore quels paramètres précis seraient appliqués aux voyageurs.

À Québec, le gouvernement Legault s’impatiente et demande à Justin Trudeau d’agir rapidement pour empêcher tous les vols non essentiels ou imposer une quarantaine obligatoire semblable à celle de l’Australie.

Pour Mme Tanguay-Lessard, il y a un juste milieu qui doit être trouvé entre les mesures «pas assez rigoureuses» du Canada et les conditions de quarantaine en Australie.

«Ici, c’est beaucoup trop intense», juge-t-elle.

Elle a affirmé qu’à son retour au pays, elle préférerait nettement réaliser sa quarantaine à la maison.

«Pourquoi ne pas faire un test en arrivant à l’aéroport?, a-t-elle proposé. Si on est négatif, on peut faire notre quarantaine à la maison et, si on est positif, peut-être que là, ça pourrait être plus surveillé.»