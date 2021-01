Le CH épate les experts

On savait que le Canadien était une équipe améliorée, mais pas à ce point.

La troupe de Claude Julien impressionne et on en parle partout dans la ligue. On commence même à la comparer à la formation championne de 1993.

D’accord, la saison est encore jeune et on ne prédira pas la coupe au CH tout de suite, mais, soyons honnêtes, à la suite des retouches apportées par Marc Bergevin pendant la saison morte et selon ce qu’on voit présentement, on doit admettre que le Canadien est à prendre au sérieux.

Personnellement, je m’attendais au mieux à une récolte de huit points dans ce long voyage de six matchs, mais le CH a déjà 10 points en banque sans aucun revers en temps réglementaire et, offensivement, l’équipe se retrouve au sommet avec 29 buts.

Vitesse, robustesse...

Peu importe quel match ou quel bulletin sportif vous regardez, que ce soit en français ou en anglais, les analystes d’un peu partout en Amérique du Nord louangent les performances du Tricolore et sa formation revampée par le travail exceptionnel de Bergevin.

Mon ami et ancien coéquipier Ed Jovanoski est analyste à la télé pour les matchs des Panthers de la Floride et il regarde plus de matchs que n’importe qui. Je peux vous dire qu’il a le Canadien en très haute estime. Il n’est pas le seul.

Pour une fois, il y a de tout dans cette formation : de la vitesse, de la robustesse, de la profondeur à toutes les positions, de l’expérience et une bonne chimie. Ce n’est pas que l’équipe d’une ou deux vedettes et elle marque des buts à profusion. Tout le monde doit mériter son temps d’utilisation et, pour un entraîneur, c’est l’idéal.

Dire qu’il n’y a pas si longtemps, Victor Mete faisait partie du top 4 à l’arrière. Aujourd’hui, il n’est même pas dans l’alignement. Corey Perry, un gagnant du trophée Hart, n’a participé à son premier match que samedi et on a vu à quel point il peut être utile.

Price peut respirer

Déjà 16 joueurs ont marqué au moins un but et c’est indicatif de la profondeur de l’équipe. Nous sommes loin de l’époque où Dale Weise montait au sein du premier trio au besoin et où l’attaque reposait sur les épaules de Max Pacioretty. Si Max tombait en panne, l’entraîneur n’avait pas d’options. C’est fini, ce temps-là.

Le CH a manifesté du caractère dans les dernières années, mais aller à la guerre avec des tire-pois n’était pas une bonne recette. Aujourd’hui, Claude Julien a des armes pour monter au front.

Mis à part le deuxième match à Edmonton, Carey Price n’a pas été à son mieux, mais il a quand même amassé six points en quatre parties. Il peut enfin respirer avec un meilleur soutien offensif, une meilleure défensive et un gardien auxiliaire capable de prendre la relève.

Il volera encore sa part de matchs, mais, pour l’instant, il a moins de pression. Celle-ci s’accentuera dans les prochains mois et sera à son comble en séries éliminatoires.

Plus de profondeur qu’en 1993

Le Canadien vivra certainement quelques creux, mais, pour la première fois de sa carrière, Price devra faire gagner une équipe qui doit gagner. Les attentes sont là et elles le seront pour les deux ou trois prochaines saisons. Ça pourrait définir sa carrière.

Il y aura inévitablement des comparaisons avec les prouesses de Patrick Roy en 1993, car l’édition actuelle du CH est assurément la meilleure depuis cette époque.

Le Canadien est-il meilleur aujourd’hui ?

Il y avait d’excellents joueurs en 1993, dont quatre marqueurs de 30 buts ou plus en Vincent Damphousse, Kirk Muller, Brian Bellows et Stéphan Lebeau. Je crois que la formation actuelle a plus de profondeur, mais on verra bien.

Pour l’instant, savourons le spectacle !

-Propos recueillis par Gilles Moffet

ENTREFILETS

Dubois au bon endroit

Je suis surpris de la vitesse à laquelle le dossier de Pierre-Luc Dubois a évolué, mais au moins, c’est réglé et il se retrouve chez une bonne formation. Tant mieux pour lui. Il voulait partir et il va bien cadrer chez les Jets. Il aura de la pression en raison du contexte qui le fait mal paraître. Comment Patrick Laine va-t-il réagir sous le joug de John Tortorella à Columbus? Laine est un marqueur extraordinaire, mais il n’est pas un modèle de constance. À suivre.

Avantage Columbus

D’après moi, les Blue Jackets ont un léger avantage dans la transaction avec les Jets puisqu’ils ont obtenu un deuxième joueur en Jack Roslovic, un choix de première ronde en 2015, originaire de Columbus en plus. Je crois que Laine et Dubois s’équivalent, mais dans différents rôles. Dubois est un joueur complet et Laine a le potentiel pour marquer 50 buts dans une saison. Malheureusement, Marc Bergevin n’avait pas un Patrick Laine à offrir aux Blue Jackets, qui cherchaient un gros nom.

Fleury rebondit

J’admire Marc-André Fleury. Ce gars-là a tout gagné, il s’est fait tasser lors des dernières séries éliminatoires par Robin Lehner, mais il est toujours aussi enthousiaste et ses coéquipiers aiment jouer pour lui. Résultat, il a gagné ses trois premiers matchs, n’allouant que trois buts au total. À 36 ans, il s’amuse autant à l’entraînement que dans les matchs et, en ce sens, il me fait penser à Martin Brodeur.

Ovechkin l’échappe

Mon ami Alex Ovechkin l’a échappé en contrevenant au protocole de la COVID-19, entraînant avec lui trois coéquipiers russes : Dmitry Orlov, Evgeny Kuznetsov et Ilya Samsonov. Si Ovechkin veut faire quelque chose, les Russes vont le suivre, c’est garanti. Il est leur idole. Il aurait au moins dû garder le jeune Samsonov à l’écart. Celui-ci entame sa carrière et il est le gardien numéro un des Capitals.