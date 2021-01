L’ex-juge Pidgeon revient au droit

Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec jusqu’en juin dernier, met un terme à sa brève retraite pour reprendre du service en tant qu’associé-conseil d’un important cabinet d’avocat.

Admis au Barreau du Québec en 1970, M. Pidgeon a été nommé à la Cour supérieure en 1989.

Il a oeuvré à la Cour d’appel du Québec de 1997 à 2001 avant de devenir juge en chef associé. En raison des règles entourant les juges de nomination fédérale, il a dû prendre sa retraite le 4 juin dernier, ayant atteint l’âge de 75 ans.

Parallèlement, M. Pidgeon a aussi été maire de Gaspé durant 11 ans et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé. Il a également été coroner pour le district judiciaire de Gaspé.

« C’est un grand honneur d’accueillir Me Pidgeon au sein de notre équipe. À titre d’associé-conseil, et ayant retrouvé toute sa liberté de parole, il contribuera au développement de l’ensemble de nos professionnels et de notre pratique, tant par ses conseils avisés que par sa connaissance approfondie du système judiciaire », a déclaré par communiqué Me Gina Doucet, associée directrice de Cain Lamarre, le cabinet à qui M. Pidgeon se joint.

« Avec sa présence dans huit régions du Québec et son organisation bien structurée, choisir Cain Lamarre était tout naturel pour moi. Pouvoir transmettre mes connaissances en matière d’éthique et de déontologie, en plus de tout mon bagage professionnel, à 220 membres du Barreau et 30 notaires m’enchante au plus haut point. La flamme du droit continue de m’habiter même après toutes ces années et l’entretenir de cette façon est un réel privilège pour moi », a ajouté Me Robert Pidgeon, dans ce même communiqué.