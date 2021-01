L'extraterrestre suédois du CH

La vie fait parfois drôlement les choses. Enfant, Mattias Norlinder était trop gêné pour patiner devant les autres.

Lorsque son père l’amenait à la patinoire, il s’assurait qu’il n’y avait personne dans les environs. Si des gens se pointaient le bout du nez, le jeune garçon enlevait ses patins et fuyait les lieux.

Aujourd’hui, Norlinder joue pourtant sur l’une des plus grandes scènes, dans l’une des meilleures ligues professionnelles au monde. La glace est maintenant son plus grand ami. Sur celle-ci, il est à l’aise et il patine avec la plus grande aisance.

Norlinder s’est toutefois ennuyé de la glace lors des dernières semaines. Terriblement. Du 26 décembre au 9 janvier, l’espoir du Canadien de Montréal a dû rater six matchs en raison d’une blessure à un genou. Et il n’était pas au bout de ses peines. Même s’il a marqué à son retour au jeu, il a senti durant la rencontre une douleur aux ischio-jambiers qui l’a à nouveau tenu à l’écart, cette fois pour trois matchs.

«J’ai trouvé ça vraiment difficile sur le moral de ne pas être avec les gars sur la patinoire pendant tout ce temps, a admis le principal intéressé lors d’un généreux entretien avec le site TVASports.ca. Maintenant, je crois être de retour à 100 %.»

Tout est maintenant à refaire pour Norlinder, limité à moins de 13 minutes de temps d’utilisation à son deuxième retour au jeu, le 23 janvier. En début de saison, le jeune athlète de 20 ans se voyait confier d’importantes responsabilités, lui qui évoluait notamment au sein de la première vague d’avantage numérique.

«Évidemment, je dois regagner mon temps du jeu. Il y a huit défenseurs avec Frolunda, alors il y a une compétition. On se pousse les uns les autres.»

«Mais je veux jouer. Je veux jouer le plus possible. C’est clair.»

Le Canadien le suit d’assez près. Les deux recruteurs suédois de l’équipe, Christer Rockstrom et Tommy Lehman, ainsi que le directeur du développement des joueurs, Rob Ramage, le contactent à l’occasion pour lui demander comment il se remet de sa blessure, par exemple.

Mais ils ne semblent pas s’ingérer dans les aspects plus techniques de son développement. Après tout, le CH sait que le programme de Frölunda fonctionne. Quand Artturi Lehkonen est débarqué à Montréal après avoir terminé sa formation à Göteborg, la transition dans la Ligue nationale de hockey s’est faite sans heurt.

«Ce sont les gens qui travaillent avec l’équipe qui font toute la différence, a expliqué Norlinder. Ils te transmettent de l’énergie. Ils portent attention à toi. Ils te font sentir important. C’est un très bon programme.»

Excentrique

Défenseur des plus spectaculaires ne manquant pas une occasion de se porter à l’attaque, Norlinder n’a rien d’un joueur ordinaire. Le jeune homme a fait beaucoup parler de lui lorsqu’il a eu l’audace de tenter un but de style lacrosse cette saison.

On a vu, à de rares occasions, un attaquant tenter l’impressionnante manœuvre. Mais qu'un arrière pense à l’exécuter de façon purement instinctive alors qu’il se dirige derrière le filet adverse, cela dépasse l'entendement.

«Je n’ai rien planifié, a-t-il dit. Ça m’est venu à l’esprit sur le coup parce qu’il m’arrive de le faire par plaisir lorsque je m’exerce librement sur la patinoire.»

Heureusement, son entraîneur ne lui en a pas tenu rigueur.

«À vrai dire, on en a ri ensemble!», a lancé Norlinder avant d’y aller d’un sympathique gloussement.

Du chemin à faire

Comme Norlinder est un homme plein de contradictions, il estime que c’est sur le plan offensif, surtout, qu’il doit mieux faire cette saison.

Le dynamique gaucher a amassé cinq points, dont trois buts, en 22 matchs jusqu’ici, à sa première année dans la SHL. Il a rapidement constaté que le calibre de jeu était très fort dans la meilleure ligue en Suède, où le temps et l’espace constituent un rare luxe.

«Je ne crois pas que je connaisse une mauvaise saison, mais évidemment, j’aimerais produire davantage. J’estime que mon jeu offensif nécessite une plus grande amélioration que mon jeu défensif», a-t-il noté.

Car le dynamique espoir ne se voit pas uniquement comme un défenseur à caractère offensif. Grâce à sa grande mobilité, son bâton actif et sa bonne lecture de jeu, Norlinder n’est certainement pas un manchot dans son territoire.

«J’ai un impact aux deux extrémités de la glace. Je juge que le boulot d’un défenseur est d’abord de défendre. Une fois que cette tâche est accomplie, c’est le temps de penser à l’attaque.»

