L’identité autochtone, c’est tout un micmac

Il n’y a pas si longtemps, plus d’un Autochtone adoptait un nom québécois ou anglophone pour cacher sa véritable identité.

C’est ainsi que la prolifique cinéaste Alanis Obomsawin a vécu la première partie de sa vie en tant qu’Hélène Robert, que Jean-Paul Wawanoloat fut Jean-Paul Nolet à l’écran et à la radio de Radio-Canada et que Michel Jean a révélé il y a seulement une douzaine d’années ses origines innues.

Grâce à ces vedettes et à des dizaines d’autres Autochtones renommés qui assument désormais leur identité, de plus en plus d’Inuits, de Métis et de membres des Premières nations sortent de leur anonymat identitaire. Être autochtone n’est plus une tare, mais une origine qu’on fait claquer comme un drapeau.

Exaltés par le mouvement « woke », les activistes de l’appropriation culturelle sont devenus d’impitoyables cerbères qui défendent férocement les frontières raciales des communautés noires et autochtones. S’il est difficile de prétendre être noir quand on a la peau blanche, pas besoin d’avoir la peau rouge pour se dire Ojibwe ou Métis.

ON VOUS CROIT SUR PAROLE

Jeudi dernier, l’émission Enquête de Radio-Canada a tenté de faire le point sur l’identité véritable des 600 000 Canadiens qui se prétendent Métis. Malgré un test (le test Powley) qui détermine depuis 2003 les critères à respecter pour se prétendre Métis, ceux-ci prolifèrent de façon presque exponentielle.

La Loi sur les Indiens, qui ne cesse d’être modifiée, détermine aussi le statut d’Indien. Mais ce sont en réalité les Autochtones et les Métis eux-mêmes qui décident de leur identité. À l’occasion, des anciens peuvent être appelés à authentifier une identité douteuse. N’importe qui peut aussi en appeler à un généalogiste et dénoncer un usurpateur. Mais en général, on croit les gens sur parole.

La loi sur les Indiens de 1982 n’empêche personne de prétendre avoir des origines indiennes ou métisses. Mais prétendre en avoir sans preuves, pour peu qu’on se fasse prendre, est devenu un véritable crime pour les activistes de l’appropriation culturelle. Le sort qu’on a fait à l’actrice et productrice Michelle Latimer en dit long sur celui qu’on réserve aux imposteurs, qu’on appelle « pretendians » (prétendus Indiens).

AMENDE ET PRISON ?

Pour avoir prétendu appartenir à la communauté Anishinabeg de Maniwaki, la pauvre Michelle Latimer a dû abandonner la série Trickster qu’elle avait créée et qu’elle réalisait pour la CBC. Son film, Inconvenient Indian, primé au Festival du documentaire de Montréal et promu, l’été dernier, meilleur long métrage canadien au TIFF, est depuis condamné à l’oubli.

Avec l’appui de plusieurs personnalités autochtones, Tamara Bell, une cinéaste haïda de Vancouver, réclame une nouvelle loi fédérale prévoyant une amende de 250 000 $ ou une peine de prison de cinq ans pour quiconque se prétendant Indien obtiendrait une subvention, gagnerait un trophée ou décrocherait une « job » revenant de droit à un Autochtone. C’est la peine prévue par l’Indian Arts and Crafts des États-Unis pour la vente d’artisanat faussement attribué à des Autochtones.

Le premier ministre François Legault, qui a dit avoir une arrière-arrière-arrière-grand-mère algonquine, a eu bon nez de ne pas prétendre pour autant être autochtone ou métis !

Tant que l’identité autochtone sera soumise à un tel micmac, jamais le gouvernement fédéral n’adoptera une loi pour la déterminer. La question autochtone est-elle d’ailleurs une des priorités du gouvernement ? Cinq ans après le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, presque rien n’a été accompli.