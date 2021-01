Lutte au Sénat: avantage Schumer

On a souligné, avec raison, l’importance de la nouvelle majorité démocrate au Sénat. Pendant deux ans Joe Biden pourra bénéficier de la complicité des deux chambres pour favoriser ses initiatives.

Ce serait cependant bien mal comprendre le fonctionnement des institutions et sous-estimer l’impact des divisions au sein des deux formations politiques, que de conclure que le nouveau président roulera sur une autoroute législative jusqu’aux élections de mi-mandat de 2022.

Depuis l’assermentation du 20 janvier, on a braqué les projecteurs sur deux dossiers majeurs sur lesquels le nouveau sénat devra se prononcer rapidement. Le premier est l’étude des mesures économiques d’urgence et le second est le début de la procédure de destitution de Donald Trump.

Dans les deux cas, il faut faire preuve de patience parce que les meneurs démocrate et républicain, Chuck Schumer et Mitch McConnell, négocient encore sur les règles qui entourent le fonctionnement de la chambre haute. Y être majoritaire est une chose, en profiter pleinement en est une autre. Ici comme ailleurs dans le système américain, rien n’est simple et il faut constamment rechercher des compromis.

La règle autour de laquelle achoppent souvent les discussions est celle de l’obstruction systématique, appelée couramment «filibuster». Même lorsqu’un parti bénéficie de la majorité, il faut, dans certains cas, pas tous, obtenir l’assentiment de soixante sénateurs pour demander un vote.

Comme Mitch McConnell dirige maintenant une minorité, il insiste pour que Chuck Schumer lui garantisse qu’il va protéger la possibilité d’obstruction. Il faut savoir que le démocrate pourrait abolir la pratique du filibuster avec une simple majorité.

Tout ça est très technique, mais crucial. Pourquoi Schumer ne profite-t-il par de sa nouvelle majorité pour empêcher les républicains de pratiquer l’obstruction parlementaire? Tout d’abord parce qu’il sait que sa majorité pourrait disparaître en 2022 et qu’il aurait alors besoin du filibuster pour faire contrepoids à McConnell. Il ne peut se contenter de gouverner le nez collé sur la vitrine.

Dans un deuxième temps le meneur démocrate est conscient que certains sénateurs démocrates, représentants des circonscriptions plus conservatrices, ne veulent pas qu’on entérine des mesures trop progressistes. Schumer ménage ainsi leurs susceptibilités et s’attend en retour à que ces sénateurs l’appuient sur les dossiers qu’il va privilégier.

Il ne faut pas non plus oublier que Joe Biden a tendu la main aux républicains à qui il lance un message rassembleur alors que le pays traverse des crises majeures. Appuyer le retrait de l’obstruction parlementaire enverrait un message contraire. On peut également soupçonner que Biden en profite pour faire parvenir un message aux éléments les plus progressistes de sa formation politique.

Finalement, Chuck Schumer peut se permettre d’attendre une contrepartie de McConnell. Que peut offrir le républicain en échange d’un compromis sur le filibuster? Nous devrions le savoir bientôt. Le leader républicain mesure encore ses appuis pour la destitution de Donal Trump, tout comme il mesure ses appuis face aux nouvelles mesures budgétaires.

Au moment d’écrire ce billet, McConnell semble avoir cédé sur la question de l’obstruction parlementaire puisque deux sénateurs démocrates ont devancé Chuck Schumer et annoncé qu’ils s’opposeraient à la fin du filibuster. On peut penser que les républicains ont gain de cause, mais ce serait se tromper.

En ne se prononçant pas sur l’obstruction parlementaire, Chuck Schumer n’a rien promis à Mitch McConnell qui, lui, accepte maintenant de négocier sans un engagement ferme du leader démocrate. Schumer garde donc une carte dans sa manche, menace qu’il pourra toujours brandir si le républicain refuse constamment de négocier.

J’explique régulièrement que la démocratie américaine est particulièrement complexe, un gigantesque paquebot qu’on ne peut changer de direction rapidement. Il faut y mettre le temps et l’énergie en obtenant trop souvent des résultats mitigés.

Il ne faut jamais oublier que toute la mécanique des institutions américaines repose sur la notion de compromis. En préservant pour le moment le filibuster, Schumer, McConnell et Biden reconnaissent cette réalité et protègent ce qui reste d’équilibre au sein des institutions.

Les positions radicales ou extrêmes des deux formations politiques devront ronger leur frein ou contribuer à se marginaliser à s’en remettant à des gestes d’éclat. Contrairement à ce qu’on avance souvent, le système n’est pas paralysé, il bouge très lentement. Trop? Demeurez à l’écoute!