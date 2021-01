On veut de l’amour

J’écoutais Éric Dubois en entrevue hier matin à la radio. Le père de Pierre-Luc est entraîneur adjoint avec le Moose du Manitoba, le club-école des Jets.

M. Dubois jasait avec Gilbert Delorme avec tellement de chaleur et de générosité, les deux partageant des souvenirs du temps que Delorme était coach de Dubois père à Winnipeg, que j’ai vite senti que le grand Pierre-Luc était un jeune homme heureux de se retrouver à -30.

Il va retrouver sa famille et une organisation qui va l’aimer.

Pierre-Luc Dubois est une grande vedette, un grand athlète et il gagne cinq millions $ US par année.

Vous voulez savoir ?

Ben, Pierre-Luc est un jeune homme de 22 ans qui ne veut pas se faire chier et qui veut être aimé et respecté. Il a pris les moyens que son statut lui

permettait et il a foutu le camp de Columbus. Point final. Facile à comprendre, en 2021, malgré la pandémie, les jeunes qui en ont les moyens ne se font pas chier à la job.

RIEN À VOIR AVEC L’ARGENT

Pierre-Luc Dubois n’a rien en commun avec le gars qui travaille à 13 piastres de l’heure au McDo. En apparence. Mais c’est faux. Les deux veulent avoir un patron qui les respecte et des camarades avec qui ils sont bien. Sinon, y a un Tim Hortons de l’autre côté de la rue.

J’ai toujours été un fan de John Tortorella. Quand je me rendais à Tampa rencontrer Vincent Lecavalier, Martin St-Louis ou Brad Richards, discuter avec Tortorella était un plaisir. Il était peut-être arrogant avec les journalistes locaux, mais il était chaleureux et intéressant quand j’ai eu l’occasion de jaser avec lui. Demandez à Michel Boivin, l’ancien copropriétaire des Saguenéens de Chicoutimi.

J’étais un fan surtout parce que les équipes de Tortorella gagnaient. C’est la ligne finale dans le sport professionnel. Tu gagnes ou tu perds. Et plus souvent qu’à son tour, Torto gagnait.

ÉCŒURER UN HOMME

Mais en prenant connaissance de la façon dont le jeune Dubois a été traité après avoir signé son contrat et fait savoir qu’il voulait être échangé, ma sympathie a viré de bord. Même dans le sport professionnel, même avec les millions qui changent de mains, il y a une façon de traiter un homme.

Harcèlement et guerre psychologique peuvent fonctionner dans des entreprises où les employés sont sans défense et n’ont pas d’autre choix que d’endurer leur sort et prendre leur mal en patience. Mais dans une industrie où la taille et le talent font foi de tout, Tortorella ne pouvait gagner en essayant de rabaisser et d’humilier le jeune Dubois.

C’est simple, il était prêt à se défoncer pour quelqu’un qui l’aurait aimé et apprécié. Pas d’affaire à se faire écœurer.

PARTIR AVEC ÉLÉGANCE

Pierre-Luc Dubois a quitté Colombus avec élégance. Il a compris que le hockey est une vaste industrie et que dans deux ou trois ans, il peut se retrouver dans une équipe dirigée par John Tortorella ou un de ses amis ou disciples. Dans le hockey moderne, il faut savoir garder les portes ouvertes, on ne sait jamais sur qui on va tomber.

En plus, dans la vie et dans le hockey encore plus, on n’a que rarement ce qu’on mérite. On a ce qu’on négocie.

Pour l’instant, Pierre-Luc Dubois est jeune, talentueux et fort. Il a le gros bout du bâton. Son agent a été de bon conseil.

Faut déjà préparer les négociations quand il va commencer à baisser de régime...