Pénurie de conteneurs, des répercussions à venir

Le commerce mondial fait face depuis quelques mois à une pénurie de conteneurs, ces «boîtes» indispensables au transport de marchandises.

Si le problème est méconnu de la population, il risque cependant d’avoir des répercussions réelles sur le quotidien des gens.

«À cause de la COVID, il y a eu une grosse diminution de la production. Là, l’économie repart, les gens ont besoin de conteneurs, les bateaux aussi. Il y a une forte demande et pas beaucoup d’offres», a fait savoir le président de Conteneurs S.E.A, Richard Audet, à l’émission «À vos affaires» à LCN.

Alors qu’un conteneur neuf valait moins de 1000 $ US avant la pandémie, son prix est maintenant passé à plus de 3000 $ US.

Selon M. Audet, cette hausse va avoir un impact sur la vie quotidienne de la population.

«Ça va tout affecter, parce que presque tout ce qu’on a contient au moins des composantes qui ont été amenées par conteneur maritime», a souligné M. Audet.

Selon lui, la pénurie de conteneurs pourrait durer jusqu'à la fin du premier semestre 2021 ou même plus longtemps.

«Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point le conteneur est important pour tous les produits. Ça ne parait pas, mais c’est sûrement l’une des grandes inventions du 20e siècle. À une époque, le transport représentait 50 % du prix du produit; ç'a baissé en bas de 5 % grâce aux conteneurs.»

Par ailleurs, il met en garde contre les fraudeurs qui tentent de profiter de la situation. «Si le prix est trop beau, c’est qu’il y a quelque chose là-dessous», a-t-il fait valoir.