Remparts: un parcours atypique pour Olivier Pouliot

Fraîchement débarqué dans l’entourage des Remparts de Québec, l’attaquant Olivier Pouliot n’a pas connu le parcours typique pour atteindre les rangs du hockey junior majeur. Qu’à cela ne tienne, le nouveau venu est prêt à apporter sa touche personnelle et espère convaincre la direction qu’il pourra occuper un casier de joueur de 20 ans l’an prochain.

L’ailier droit de 19 ans a été acquis lundi à la date limite des transactions des Saguenéens de Chicoutimi en compagnie de trois choix au repêchage en retour de Pierrick Dubé, qui était membre des Diables rouges depuis 2017.

Malgré son âge, Pouliot demeure un joueur relativement inexpérimenté dans la LHJMQ, comme en font foi les 27 rencontres auxquelles il a pris part en carrière, dont 13 avec les Sags cette saison, amassant deux buts et deux passes.

Invité une première fois en 2018 par les Tigres de Victoriaville, le natif de Rimouski a disputé ses premiers matchs avec cette équipe l’année suivante, année durant laquelle il a aussi amassé 36 points en 31 matchs avec l’Everest de la Côte-du-Sud dans le junior AAA.

Du bantam A au junior

S’il a percé au niveau junior aussi tardivement, c’est selon lui en raison du détour qu’il a pris intentionnellement à l’adolescence quand il a opté pour le hockey récréatif à sa première année bantam.

«J’ai eu un parcours spécial [...] J’avais pris une pause du hockey compétitif pour jouer dans le bantam pour m’amuser avec mes amis. J’ai eu du plaisir cette année-là, mais ça a été une erreur et ça m’a nui alors que ce sont les âges de développement. Ensuite, j’ai joué bantam AA, dans la LHPS et dans le midget espoir puis le midget AAA. Je suis fier d’avoir remonté et de pouvoir jouer dans le junior majeur», a raconté l’ailier droit de 5 pi 9 po aux médias de Québec, mardi, à l’issue de sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

En 2014, il avait atteint la demi-finale du Tournoi international de hockey pee-wee sur la glace du Colisée Pepsi dans l’uniforme du Petit Océanic. Il connaissait déjà le défenseur Charle Truchon avec lequel il a partagé le vestiaire des Albatros du Collège Notre-Dame.

Apprécié par Roy

Dès les premiers moments de son association avec les Diables rouges, Pouliot, surpris au départ de la transaction, a d’ailleurs eu droit à de bons mots de la part de l’entraîneur-chef et directeur général, Patrick Roy. Les propos du membre du Temple de la renommée ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd.

«C’est le fun de se sentir désiré. On avait joué six matchs lors de la première bulle à Québec [en novembre] et Patrick a dû être dans les estrades pour les six matchs. C’est toujours le fun quand une personne comme Patrick reconnaît ton talent et ta valeur. Si je travaille fort, que je m’améliore comme personne, comme joueur et comme leader, j’espère revenir comme 20 ans», a souligné celui qui se décrit comme un fabricant de jeux et un marchand de vitesse.

Pouliot formait une unité avec Théo Rochette et Thomas Caron lors de son premier entraînement au Centre Vidéotron, mardi matin.

«Ce sont deux gars d’habiletés qui sont capables de marquer, ça rejoint mon style et les deux ont beaucoup de vitesse. On peut apporter une touche offensive», a mentionné Pouliot, qui disputera un premier match samedi soir face au Drakkar de Baie-Comeau dans la troisième vague d’événements en environnement protégé, à Rimouski.

Par ailleurs, selon nos informations, la LHJMQ annoncera d’ici la fin de la semaine qu’une quatrième vague de matchs en bulles aura lieu à partir de la mi-février. La situation sera toutefois réévaluée en fonction de l’évolution de la pandémie au Québec.