Rouge et Or: le botteur David Côté invité au Hula Bowl

Le Père Noël est passé plus tard cette année chez David Côté.

Contre toute attente, le botteur du Rouge et Or de l’Université Laval a reçu une invitation à participer à la 75e édition du Hula Bowl qui regroupe des joueurs de la NCAA éligibles au prochain repêchage de la NFL.

«Je ne m’attendais pas tout à recevoir une invitation, a souligné Côté qui est débarqué à Honolulu, lundi soir, en prévision de la semaine d’entraînement qui débutera, mercredi, en présence des recruteurs de toutes les équipes de la NFL et dont le match sera disputé, dimanche. J’ai reçu un appel de mon agent (Rob Fry) qui parlait de l’intérêt à mon endroit. Quelques jours plus tard après avoir envoyé mon film, mon invitation se confirmait.»

S’il a effectué tous les bottés en 2019 avec le Rouge et Or pendant quelques parties, notamment à la Coupe Dunsmore, Côté se tapera uniquement les bottés de précision et les bottés d’envoi à Hawaii. «Mon travail sera plus simple et je pourrai me concentrer uniquement sur les bottés de précision. Avec les années, j’ai développé plus de constance sur les bottés de précision que sur les dégagements que j’ai néanmoins améliorés. Les placements ont toujours été ma force.»

«Pendant la semaine, je veux démontrer de la constance et du calme, de poursuivre Côté qui a réussi 24 placements en 2019, le deuxième plus haut total dans l’histoire du RSEQ après les 25 de Christopher Milo en 2008 avec le Rouge et Or. À ce niveau, les botteurs partent sensiblement avec une puissance semblable. La compétition est contre toi. Pour les joueurs de position, le niveau de compétition est plus élevé dans la NCAA, mais ça ne change pas grand-chose pour les botteurs.»

S’il a participé à plusieurs camps du réputé Chris Sailer au cours de son parcours collégial avec le CNDF dans l’espoir de mériter une bourse dans la NCAA, Côté n’a pas fait une croix sur la NFL même s’il évolue au nord de la frontière. «Même si les chances sont plus grandes que j’évolue dans la LCF, le rêve de jeunesse d’évoluer dans la NFL est toujours là. Cette année puisque nous n’avons pas eu de saison, j’ai regardé toutes les parties. J’ai déjà vécu l’expérience en milieu américain et connu la pression, mais le défi est complètement différent cette fois-ci. Je suis déçu que le Défi Est-Ouest en mai dernier ait été annulé tout comme notre saison, mais je suis très content d’obtenir une opportunité de démontrer ce que je peux faire.»

Dans l’espoir d’obtenir une opportunité dans la NFL, Côté a opté pour Fry qui travaille en compagnie du réputé agent Gil Scott et dont l’écurie compte plusieurs botteurs. «Rob comprend la réalité des spécialistes qui est différente des joueurs de position, a-t-il indiqué pour expliquer son choix. Il a aussi des clients des deux côtés de la frontière, ce qui fut un autre facteur important dans ma décision.»

Le Montréalais Benjamin St-Juste avait obtenu une invitation au Hula Bowl, mais il a été retenu au prestigieux Senior Bowl quelques jours plus tard. Le demi de coin des Gophers du Minnesota a opté pour le Senior Bowl qui se déroule cette semaine à Mobile en Alabama.