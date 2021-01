Saint-Étienne-de-Bolton: charmante propriété située en pleine nature

Cette maison-chalet construite en 2010 à Saint-Étienne-de-Bolton est l’endroit parfait pour s’installer dans le bois.

La propriété se trouve sur un terrain boisé à proximité d’une foule de montagnes et de pistes de randonnée. Les amoureux de la nature craqueront pour son emplacement de rêve en Estrie et sa proximité avec la nature.

Outre sa location idéale, cette propriété offre également un espace de vie lumineux et ouvert.

La pièce maîtresse de la maison est sans aucun doute celle où l’on retrouve la cuisine ouverte, la salle à manger ainsi que le salon. Cette dernière est bordée de grandes fenêtres et d’un plafond cathédrale de 15,3 pieds.

Dans le coin salon trône un magnifique foyer au bois haut de gamme.

La maison de 1850 pieds carrés possède un total de trois chambres à coucher ainsi que deux salles de bains.

Deux des chambres se trouvent au rez-de-chaussée. La chambre principale offre même un accès à une salle de bains attenante. Cette dernière possède des planchers chauffants et un bain autoportant.

Le sous-sol a été complètement aménagé et on y retrouve une salle familiale ainsi qu’un coin bureau et un accès au garage.

À l’extérieur, on retrouve une grande terrasse et une véranda avec moustiquaire.

DuProprio

Comme la propriété se trouve sur un immense terrain de 3,5 acres et que le zonage le permet, il est possible de transformer le tout en centre équestre ou en gîte touristique.

La propriété est présentement à vendre pour 489 000$ sur le site duproprio.com.