SOQUIJ lance JuridiQC, un service 100% en ligne qui répond facilement aux questions juridiques du citoyen

Le monde de la Justice peut sembler intimidant et plusieurs se sentent perdus lorsqu’ils naviguent sur les sites juridiques. Afin de remédier à la situation, la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) lance JuridiQC, un service novateur, gratuit et évolutif qui se veut à l’écoute du citoyen. L’information est regroupée en ligne, accessible et vulgarisée.

Afin de faciliter l’accès à l’information, de désengorger le système de justice et de mieux accompagner le citoyen, le gouvernement du Québec a entamé un grand virage pour moderniser le système judiciaire.

En réponse à cette problématique, SOQUIJ offre un service complètement en ligne, convivial et empathique où le citoyen trouve réponse à ses questions juridiques gratuitement, sans se perdre dans les méandres du droit. «L’expérience de l’utilisateur est importante pour nous. On ne voulait plus que le citoyen ait à cogner à plusieurs portes pour obtenir tous les enseignements dont il a besoin. Ce site regroupe tout ce qu’il faut savoir sur un même thème. L’utilisateur est à la fois informé et guidé.», explique Gilles Lajoie, directeur général de la SOQUIJ.

Le premier thème : les séparations et divorces

JuridiQC est un outil en ligne évolutif qui sera bonifié jusqu’en 2023 pour bien répondre aux besoins des Québécois. Ainsi, pour l’instant, on y trouve les informations juridiques relatives aux séparations et aux divorces – un premier thème qui n’a pas été choisi au hasard puisque la population a été consultée afin de déterminer les sujets à aborder.

Selon Statistiques Canada, en 2016, 52 % des gens vivaient en couple (mariés ou en union libre). Parmi ceux-ci, plusieurs prendront des routes différentes dans les années à venir. Cette décision entraînera des questionnements notamment sur la garde des enfants ou encore le partage des biens et des pensions alimentaires. Plusieurs pourraient se sentir dépassées par cette situation complexe. En allant sur juridiqc.gouv.qc.ca, ils seront accompagnés et guidés.

Le directeur général de SOQUIJ soutient que le prochain thème traité sur JuridiQC concernera les aînés. Ensuite, la protection des consommateurs et le logement feront partie des priorités. «Selon les sondages auprès de la population et les diverses études, ces sujets sont au cœur des préoccupations des Québécois.», souligne M. Lajoie.

Humain avant tout

Bien qu’il puisse répondre facilement à des questions et accompagner le citoyen, JuridiQC n’a pas la prétention de remplacer les services de professionnels de la justice et n’a pas le pouvoir de donner des avis juridiques. Il s’avère plutôt un excellent complément aux ressources déjà existantes.

«Par expérience, nous savons que plusieurs auront besoin davantage que les informations fournies, par exemple pour obtenir un support psychologique, explique M. Lajoie. C’est pour cela que le site contient un bottin de ressources de professionnels des domaines juridique, psychosocial et financier. »

On y trouve aussi une carte des ressources géolocalisées pour découvrir les services d’entreprises, de professionnels et d’organismes à proximité, gratuits ou offerts à faible coût.

En plus des avocats, huissiers et notaires, JuridiQC réfère à des ressources psychosociales telles que des psychothérapeutes, des conseillers d’orientation ou des médiateurs. On y trouve aussi des ressources financières comme des actuaires ou des évaluateurs agréés.

JuridiQC veut vous entendre

Gilles Lajoie soutient que le site est fait par et pour les citoyens : «Il est possible pour les visiteurs de laisser des commentaires en cliquant le lien "Je veux donner mon opinion" » en bas de chaque page. C’est important pour nous, notamment parce qu’on ne veut pas oublier de volets à un thème. Aussi, sur nos réseaux sociaux, on sondera le citoyen pour mieux comprendre les réalités et problématiques vécues. On pourra donc adapter le site au besoin.»

Ce désir d’être à l’écoute est au cœur des préoccupations de l’équipe de SOQUIJ : «On est fiers de faire une vraie différence dans la vie des gens; de ne pas seulement donner de l’information puis passer à un autre projet. On veut vraiment aider. C’est pour ça que les commentaires des citoyens sont si importants.», ajoute-t-il.

Il suffit d’ailleurs d’aller sur juridiqc.gouv.qc.ca pour remarquer combien il est agréable d’y naviguer en ligne, de manière simple et accessible. «C’est aussi un site de services en ligne totalement novateur», conclut Monsieur Lajoie.