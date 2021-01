Temple de la renommée: Barry Bonds écarté pour une neuvième fois

Pour la première fois depuis 2013, l’Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique (BBWAA) a décidé de n’envoyer aucun nouveau joueur au Temple de la renommée du baseball.

Trois retraités sont toutefois passés tout près, soit Curt Schilling (71,1 %), Barry Bonds (61,8 %) et Roger Clemens (61,6 %). Schilling avait besoin de 16 votes supplémentaires pour faire son entrée au musée de Cooperstown, puisque 75 % des votes sont nécessaires.

Les trois hommes en étaient à une neuvième année d’éligibilité et seront présents pour une dernière fois aux bulletins de vote l’année prochaine. Parmi les joueurs qui feront leur entrée sur les bulletins l’année prochaine, Alex Rodriguez et David Ortiz sont les plus susceptibles d’être rapidement élus.

Scott Rolen a terminé au quatrième rang, lui qui en était à une quatrième tentative. Il est passé de 35,5 % des voix en 2020 à 52,9 % cette année. Aucun autre des 25 candidats n’a récolté plus de 50 %.

Onze joueurs pouvaient espérer être intronisés pour une première fois en 2021, et Mark Buehrle a été celui qui a reçu le plus d’appuis. Exactement 11 % des électeurs lui ont donné leur vote.

Une intronisation aura tout de même lieu puisque celle de 2020 a dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19. L’ancienne vedette des Expos de Montréal Larry Walker, tout comme le célèbre joueur d’arrêt-court Derek Jeter, ont été élus l'année dernière. Les carrières de Ted Simmons et Marvin Miller seront également célébrées puisqu'ils ont été retenus par le comité des vétérans. L’événement devrait avoir lieu le 25 juillet.