Grande mosquée de Québec: une commémoration pour la mémoire et pour l’avenir

Vendredi et samedi, la commémoration du quatrième anniversaire de l’attentat de la grande mosquée de Québec répondra d’abord à un nécessaire «devoir de mémoire». Mais elle s’inscrira également dans un contexte de lutte pour un Québec plus juste et plus inclusif.

C’est l’opinion exprimée mardi par Sébastien Bouchard, porte-parole du comité citoyen qui est à l’origine des activités prévues en souvenance de la tragédie du 29 janvier 2017. «On veut marquer le fait que la question du racisme et de l’islamophobie, ça existe. Des mesures doivent être prises, a-t-il insisté. On inscrit la commémoration dans un contexte plus large afin de construire un Québec inclusif.»

Selon lui, «on sort d’une année spéciale avec la pandémie. Mais il y a aussi eu des mobilisations antiracistes importantes, comme le mouvement “Black Lives Matter” et la mobilisation après la mort de Mme Joyce Echaquan, en solidarité autour des questions autochtones. Le 29 janvier, c’est aussi un moment pour réfléchir ensemble à la façon de changer la société.»

Pour Boufeldja Benabdallah, porte-parole du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), «la commémoration est d’abord une demande sérieuse et ferme des familles des victimes pour ne pas oublier ce drame».

Cérémonies virtuelles

Cette année, la pandémie oblige les organisateurs à ce que l’essentiel des activités se fasse de façon virtuelle, vendredi et samedi. Des conférences, présentations, témoignages, projections et prières sont au menu.

Le programme complet de la commémoration figure sur le site internet du CCIQ (www.cciq.org) et la diffusion en direct des événements se fera surtout sur la page Facebook de l’organisme.

Le point culminant de la commémoration aura lieu vendredi soir à partir de 18 h. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devrait s’adresser, par vidéo, aux participants. Le maire Labeaume prendra également la parole en face de la grande mosquée devant une poignée de personnes. Tout se déroulera en conformité avec les règles imposées par la Santé publique, a-t-on insisté.

Un peu plus tôt, vendredi, entre 17 h et 17 h 35, une commémoration virtuelle organisée par le Forum musulman canadien aura lieu à Montréal avec la participation de la mairesse Valérie Plante.