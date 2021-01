Une occasion qui pourrait rapporter pour Cole Perfetti

Tout comme Kaiden Guhle avec le Rocket de Laval, Cole Perfetti profite du fait que la saison des circuits juniors canadiens est compromise pour prendre part au camp d’entraînement du Moose du Manitoba, et il espère pouvoir en tirer de nombreux avantages.

Perfetti a été le choix de premier tour, la 10e sélection au total, des Jets de Winnipeg lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il devait disputer la saison avec le Spirit de Saginaw, mais la pandémie de COVID-19 pourrait forcer la Ligue de hockey junior de l'Ontario (OHL) à faire une croix sur la saison.

Ainsi, la LNH a permis aux joueurs d’âge junior de tenter leur chance dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

«L’opportunité que j’obtiens cette année de jouer au hockey professionnel, j’en suis très chanceux, a dit Perfetti mardi, selon le quotidien "Winnipeg Sun". Je suis simplement reconnaissant que cette règle soit en place et je suis autorisé à jouer au hockey professionnel. Cela me préparera le mieux à mon objectif final de faire partie de la LNH.»

Avantage

Cette situation particulièrement est certainement une mauvaise nouvelle pour la Ligue canadienne de hockey (LCH), mais les équipes pouvant compter sur des espoirs de premier plan y voient par ailleurs une opportunité de les faire progresser plus rapidement.

«Je pense que c'est formidable pour lui, a déclaré l'entraîneur du Moose Pascal Vincent. Il comprend mieux, il apprend le langage que nous utilisons et les composants de nos systèmes. Il comprend le genre de séances d’entraînement que nous allons mener. Il est exposé aux joueurs professionnels. Il a eu des batailles aujourd'hui contre des gars plus grands et je pense que c'est énorme pour lui.»

Perfetti a déjà vu de l’action cette année puisqu’il a contribué à la récolte de la médaille d’argent d’Équipe Canada junior lors du dernier Mondial junior, à Edmonton. Il avait récolté deux buts et six points en sept rencontres.

Mais le fait de pouvoir côtoyer des joueurs professionnels lui permettra d’accélérer son développement, s’il faut se fier aux propos de Vincent.

Le développement qu'il obtiendra en étant ici lui donnera en quelque sorte un pas d’avance pour les prochaines années. De toute évidence, nous essayons de nous adapter et nous sommes ravis de travailler avec lui, et nous verrons comment cela va se passer, mais je pense que ce qu'il gagne en ce moment sera utile pour son entraînement l'année prochaine.»